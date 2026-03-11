  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке
    11 марта 2026, 18:59 • Справки

    Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

    Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    Почему важно регулярно измерять давление

    Раннее выявление проблем. Многие сердечно-сосудистые заболевания долгое время протекают бессимптомно. Регулярные измерения позволяют выявить отклонения на ранних стадиях и начать лечение.

    Контроль лечения. Если вы уже принимаете препараты для снижения давления, регулярные измерения помогут оценить эффективность терапии и скорректировать ее при необходимости.

    Профилактика осложнений. Своевременная диагностика и лечение гипертонии помогают предотвратить развитие осложнений, таких как инсульт, инфаркт, почечная недостаточность.

    Однако, чтобы результаты измерений были точными, необходимо соблюдать определенные правила. Неправильная техника измерения может привести к искажению данных и, как следствие, к неправильной оценке состояния здоровья.

    Сколько раз в день нужно измерять давление

    Частота измерений зависит от состояния здоровья. Если давление в норме и ничего не беспокоит, достаточно измерять его раз в несколько дней или даже недель – просто для контроля. При диагностированной гипертонии врачи рекомендуют проводить измерения два раза в день: утром и вечером. Утреннее измерение делают через час после пробуждения, до завтрака и приема лекарств. Вечернее – перед сном, также через час после еды. В идеале нужно делать по два измерения с интервалом в одну-две минуты и записывать средний результат в дневник.

    Когда лучше мерить давление – утром или вечером

    Распространенно мнение о необходимости измерять давление три раза подряд сразу после пробуждения. Но давление – это динамический показатель, который меняется в течение дня под воздействием различных факторов: физической активности, стресса, приема пищи и т. д. А три измерения подряд могут вызвать у человека стресс, что, в свою очередь, приведет к повышению давления.

    Если вы здоровы и контролируете АД для профилактики, измеряйте один раз в день: выберите удобное для вас время, когда вы наиболее спокойны. Это может быть утром после завтрака или вечером перед сном.

    Измеряйте спонтанно: не готовьтесь к измерению заранее. Подождите, пока вы расслабитесь и почувствуете себя комфортно.

    Обратите внимание на самочувствие: повышенное давление может проявляться не только цифрами на тонометре, но и физическими ощущениями – покраснением лица, головной болью, слабостью.

    Если у вас поставлен диагноз гипертония, то мерить давление нужно два, а лучше три раза в день: утром после пробуждения, днем и вечером. Это позволит оценить, насколько хорошо выстроена система приема лекарственных препаратов, позволяет ли она контролировать АД на протяжении всего дня.

    Когда лучше измерять давление: до еды или после

    Врачи советуют проводить измерения полчаса спустя после приема пищи. Лучше всего – каждый день в одно и то же время. И такого порядка рекомендуется придерживаться ежедневно. Это поможет обеспечить максимальную точность измерений, пронаблюдать динамику.

    Как подготовиться к измерению давления

    Подготовка влияет на точность результатов не меньше, чем сам тонометр. За 30–40 минут до измерения нельзя курить, пить кофе и крепкий чай, принимать алкоголь. За 5–10 минут нужно посидеть в спокойном состоянии, расслабиться, ни о чем тревожном не думать. Рука, на которую надевается манжета, должна лежать на столе так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Если рука будет ниже, давление окажется завышенным, если выше – заниженным. Ноги не скрещивать, спину держать ровно, опираясь на спинку стула.

    На какой руке правильно измерять давление

    Рекомендуется провести измерения на обеих руках и сравнить результаты. Допустимая разница систолического давления между руками составляет не более 10 мм рт. ст. Если разница превышает это значение, следует проконсультироваться с врачом. Для регулярных измерений выбирайте руку с более высоким давлением.

    Подготовка к процедуре

    1. Покой. Перед измерением необходимо отдохнуть в течение 5–10 минут в сидячем или лежачем положении.

    2. Окружающая среда. Измерения следует проводить в тихом и спокойном месте при комфортной температуре.

    3. Положение руки. Рука, на которую надевается манжета, должна быть оголена и располагаться на уровне сердца. Локоть следует опереть на стол или подлокотник.

    4. Исключение факторов, влияющих на давление. За 30 минут до измерения рекомендуется воздержаться от курения, употребления кофе и алкоголя.

    Главные ошибки при измерении давления

    Даже с хорошим тонометром можно получить неверные результаты, если допускать типичные ошибки. Разговор во время измерения повышает давление на 10–15 единиц. Скрещенные ноги нарушают кровоток и завышают показатели. Манжета, надетая поверх толстой одежды, сдавливает руку неравномерно. Движение рукой или напряжение мышц во время измерения тоже искажают результат.

    Измерение сразу после физической нагрузки, быстрой ходьбы или волнения покажет завышенные цифры. Нельзя измерять давление на замерзшей руке или если вы хотите в туалет – наполненный мочевой пузырь повышает давление примерно на 10 пунктов.

    Какие показатели давления считаются нормальными

    Идеальным считается давление 120 на 80 мм ртутного столба. Показатели до 130 на 85 относят к повышенному нормальному давлению. Если тонометр регулярно показывает 140 на 90 и выше, это уже гипертония, требующая обращения к врачу. Однако важно учитывать, что нормальные показатели могут немного варьироваться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

    Нормальное давление по возрасту: нормы для женщин и мужчин

    Этот блок поможет вам сориентироваться, попадают ли ваши показатели в возрастную норму или требуют внимания врача. Важно понимать, что приведенные значения усредненные, и для кого-то рабочее давление может быть немного ниже или выше, но при этом человек чувствует себя хорошо. Главный ориентир – самочувствие и регулярность показателей без резких скачков.

    В возрасте 20 лет нормальным давлением для мужчин считается 120–125 на 75–80, для женщин – 115–120 на 70–75. К 30 годам показатели немного меняются: у мужчин норма составляет 120–125 на 80–85, у женщин – 120–125 на 75–80. В 40 лет давление в норме держится в пределах 125–130 на 80–85 как для мужчин, так и для женщин.

    После 50 лет границы сдвигаются: у мужчин нормальным считается давление 130–135 на 85–90, у женщин – 130–135 на 85–90. В 60 лет показатели достигают 135–140 на 85–90 у обоих полов. Для людей старше 70 лет нормой считается давление 140–145 на 85–90.

    Если ваши показатели регулярно выходят за пределы возрастных норм, особенно в сторону повышения, это повод обратиться к врачу для профилактического осмотра.

    Как мерить давление электронным тонометром

    1. Надежно закрепите манжету на плече, расположив ее на уровне сердца.

    2. Нажмите кнопку старта на приборе.

    3. Дождитесь окончания измерения и считывания результатов.

    4. Запишите полученные значения в специальный дневник.

    О том, как выбрать лучший тонометр для контроля за АД и какими бывают эти устройства, газета ВЗГЛЯД писала здесь. Но на какие тонометры полагаться точно нельзя?

    Какие тонометры лучше не использовать

    Рынок медицинского оборудования предлагает широкий выбор тонометров – от бюджетных моделей до профессиональных устройств. Однако не все тонометры одинаково надежны и точны.

    1. Ртутные тонометры

    Некогда были золотым стандартом измерения АД. Однако с развитием технологий и осознанием экологической опасности ртути их использование было существенно ограничено.

    Ртуть – крайне токсичный элемент. При повреждении прибора ртуть может испариться и загрязнить окружающую среду, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Кроме того, утилизация ртутных тонометров требует особых условий.

    Альтернативы: современные электронные тонометры обеспечивают высокую точность измерений и не представляют экологической опасности.

    2. Пальцевые тонометры

    Пальцевые тонометры привлекают своей компактностью и мобильностью. Однако их точность оставляет желать лучшего.

    Артерии пальцев имеют меньший диаметр и более изменчивое давление по сравнению с артериями плеча. Это делает результаты измерений на пальце менее надежными и сопоставимыми с измерениями на плече.

    Альтернативы: классические плечевые тонометры обеспечивают более точные результаты и считаются золотым стандартом в измерении артериального давления.

    3. Тонометры-часы и фитнес-браслеты

    Многие производители гаджетов предлагают устройства, сочетающие функции тонометра с часами или фитнес-трекером. Однако такие устройства часто не проходят необходимой медицинской сертификации и не могут гарантировать точность измерений.

    Миниатюрные датчики в таких устройствах могут не обеспечить достаточной точности измерений. Кроме того, движение во время измерения может исказить результаты.

    Альтернативы: специализированные тонометры, разработанные для измерения артериального давления, обеспечивают более надежные результаты.

    4. Мобильные приложения

    Существует множество мобильных приложений, которые обещают измерять артериальное давление с помощью камеры смартфона. Однако эффективность таких приложений не подтверждена клиническими исследованиями.

    Сколько раз в день нужно измерять давление: развенчание мифов

    Существует множество рекомендаций, часто противоречивых. Давайте разберемся, как часто нужно мерить давление и как правильно это делать.

    Как правильно измерять артериальное давление: кратко

    – Измеряйте давление в одно и то же время суток.

    – Для повышения точности рекомендуется проводить несколько измерений с интервалом в 1-2 минуты и рассчитывать среднее значение.

    – Ведите дневник измерения давления, чтобы отслеживать динамику показателей.

    Важно помнить: точность измерений зависит от правильности выполнения процедуры и технического состояния прибора. При обнаружении отклонений от нормы или частых колебаниях давления необходимо обратиться к врачу.

