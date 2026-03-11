Захарова назвала атаку на судно Arctic Metagaz терактом

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломат отметила, что атака была совершена вблизи берегов страны – члена ЕС, однако ни одно европейское государство не осудило произошедшее. По словам Захаровой, «нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением действующих норм международного права» и может повлечь тяжелые последствия, говорится на сайте МИД России.

«Нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением действующих норм международного права. Речь идет о целенаправленном ударе по гражданскому объекту, потенциально влекущем тяжелые последствия в виде гибели людей и ущерба окружающей среде. Иными словами – террористическом акте и военном преступлении», – говорится в комментарии Захаровой.

Инцидент произошел 3 марта в 4.25 утра по местному времени. Газовоз Arctic Metagaz под флагом России и с экипажем из 30 российских моряков перевозил около 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа, когда на него напали морские и воздушные дроны в нейтральных водах, примерно в 311 километрах к юго-востоку от Мальты. В результате судно потеряло ход и электропитание, на нем произошли пожар и взрыв газа.

Экипажу удалось проявить самообладание и эвакуироваться на спасательной шлюпке, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. К поисково-спасательной операции подключились находившиеся в регионе суда с российскими экипажами, и в тот же вечер всех членов экипажа подобрал танкер, следующий в российский порт. Тем временем в западных СМИ появилась ложная информация о самовозгорании судна, добавила Захарова.

В результате пожара два члена экипажа получили серьезные ожоги, и потребовалась срочная эвакуация. Морские власти Мальты отказали в оказании помощи, в то время как ливийская морская спасательная служба отправила катер, который доставил пострадавших в госпиталь порта Бенгази.

Содействие в оказании помощи морякам оказывало Посольство России в Ливии. После четырех дней лечения и стабилизации состояния оба пострадавших 10 марта были специальным рейсом доставлены в Россию и размещены в больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российском газовозе «Арктический Метагаз» произошел пожар в Средиземном море. Российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой российский газовоз в этом регионе.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Украина внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы атакой на газовоз в Средиземном море.