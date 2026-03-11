Тегеран анонсировал мощные удары по США и Израилю за удары по жилым объектам

Иран пообещал нанести сокрушительные удары по США и Израилю за гибель людей

Tекст: Мария Иванова

Представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи объявил о планах возмездия за атаки на жилые кварталы, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран не оставит без ответа действия противника, приведшие к жертвам среди населения.

«Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары», – цитирует его агентство DefaPress.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти заранее подготовились к атакам Израиля и США и заявили об отсутствии «красных линий» для ответных ударов.

Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ в ответ на нападение на школу на юге страны. Позднее КСИР сообщил о ракетных ударах по стратегическим базам США на Ближнем Востоке и по военным объектам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы.