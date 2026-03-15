Ynet: Нетаньяху обратился к Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БПЛА

Tекст: Антон Антонов

По версии Ynet, Израиль проявил интерес к опыту Украины по перехвату дронов и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере, передает РИА «Новости».

По данным портала, Корнийчук подтвердил факт обращения, однако отметил, что прямой беседы между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Однако Вашингтон заявил, что «последний человек, от которого (США) нужна помощь – это Зеленский».