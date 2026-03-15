  • Новость часаБеспилотник попал в многоквартирный дом в Волгоградской области
  
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    28 комментариев
    15 марта 2026, 04:24 • Новости дня

    Ynet: Нетаньяху обратился к Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Ynet и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    По версии Ynet, Израиль проявил интерес к опыту Украины по перехвату дронов и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере, передает РИА «Новости».

    По данным портала, Корнийчук подтвердил факт обращения, однако отметил, что прямой беседы между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Однако Вашингтон заявил, что «последний человек, от которого (США) нужна помощь – это Зеленский».

    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    ВС России сбили тараном датский RQ-35 и польский FlyEye

    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    Комментарии (11)
    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля

    Иран назвал Украину законной военной целью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    Комментарии (27)
    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    Комментарии (2)
    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    Власти признали взрыв в еврейской школе Амстердама нападением на общину

    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    Комментарии (22)
    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    The Washington Post,: Китай может выиграть от нового глобального энергетического кризиса

    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    Комментарии (9)
    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    Степашин заявил о трагедии Украины после распада Советского Союза

    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    Комментарии (6)
    14 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал остановиться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко публично обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, обвинив его в предательстве и призвав вспомнить прошлое.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщают «Вести».

    Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив к нему фотографию, где они вместе с Орбаном в 1999 году.

    В обращении Ющенко упрекнул Орбана: «Вы предаете не только Украину – вы предаете память своего народа… Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», – написал экс-президент. По его словам, позиция Орбана идет вразрез с исторической памятью венгров.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    Комментарии (6)
    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    Комментарии (2)
    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Армия Израиля отчиталась об уничтожении завода ПВО и космического центра Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Пушилин отметил уязвимость израильского «Железного купола»

    Пушилин заявил об отсутствии полной защиты «Железного купола»

    Пушилин отметил уязвимость израильского «Железного купола»
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе конфликта на Ближнем Востоке израильский «Железный купол» показал неспособность обеспечить полную защиту от ракет и беспилотников, считает глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала ограниченные возможности противовоздушной обороны Израиля. По его словам, ни одна система ПВО в мире не обеспечивает стопроцентной защиты.

    Пушилин отметил: «Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный »Железный купол« в Израиле мы видим, что долетает вооружение. И беспилотники долетают, и ракеты долетают, и баллистика в том числе».

    Он добавил, что в результате одного из обстрелов транспортное средство было повреждено, что также свидетельствует о недостатках системы.

    Ранее основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком вообще назвал израильский «Железный купол» ржавым. До этого движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.


    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Джалали пообещал США суровое возмездие за покушение на нового лидера Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, США ожидает жесткое возмездие в случае покушения на нового руководителя Ирана, передает РИА «Новости». Он отметил, что народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи, а США уже сталкиваются и столкнутся в дальнейшем с суровой реакцией.

    На вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США или Израиль попытаются устранить нового лидера Моджтабу Хаменеи, дипломат подчеркнул: «Ответ Ирана вы видите сегодня». Он добавил, что общество разгневано и требует возмездия за пролитую кровь.

    С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран бомбит военные объекты США на Ближнем Востоке и наносит удары по израильским целям.

    В первый день нападения погиб аятолла Али Хаменеи. Его преемником 8 марта стал его сын Моджтаба Хаменеи, который пока не выступал публично. По словам представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, новый лидер был ранен, однако его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти аятоллы Хаменеи. Убийство Хаменеи назвали фатальнее смертей Каддафи и Хусейна. Корпус стражей исламской революции пообещал отмщение за смерть аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации