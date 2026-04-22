Советник главы парламента Ирана предложил дать «военный ответ» США

Советник главы парламента Ирана Мохаммади предложил дать военный ответ США

Tекст: Вера Басилая

По его словам, решение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном не имеет никакого значения, так как проигравшая сторона не может определять условия, передает РИА «Новости».

Мохаммади подчеркнул, что продолжение морской блокады ничем не отличается от нанесения ударов, поэтому на это необходимо дать военный ответ. Также он отметил, что Вашингтон пытается использовать перемирие для выигрыша времени.

Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения «единого предложения» от Тегерана.

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен из-за отсутствия ответа от Тегерана.

СМИ писали, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США.