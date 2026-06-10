Украина нанесла варварский удар по панораме «Оборона Севастополя»

Панорама подвергается атаке не впервые. После артиллерийского обстрела и пожара в 1942 году удалось спасти значительную часть полотна, а в послевоенные годы произведение было воссоздано. Глава Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что произведение искусства будет восстановлено вновь (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

В ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. При атаке никто не пострадал, но историческая панорама оказалась практически уничтожена (фото: t.me/razvozhaev)

Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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«Ничего – и вдруг красиво». Как на Дальнем Востоке обустраивается «город юности» У жителей Комсомольска-на-Амуре 12 июня – сразу два праздника: общероссийский и городской. Без малого век назад здесь торжественно заложили фундамент судостроительного завода – первого индустриального флагмана советского Дальнего Востока и самого города, строившегося комсомольцами-добровольцами. Долгожданная почти трехкилометровая набережная – свежий пример прямого участия жителей в стройке, практически непрерывно идущей с начала 1930-х. Неудивительно, что у легендарных добровольцев и нынешних волонтеров нашлось немало общего. Подробности Перейти в раздел

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В Евросоюз хотят принять еще 13 стран Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»? Перейти в раздел

Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать? Перейти в раздел