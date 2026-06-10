Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Украина нанесла варварский удар по панораме «Оборона Севастополя»
В ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. При атаке никто не пострадал, но историческая панорама оказалась практически уничтожена (фото: t.me/razvozhaev)
Крыша исторического здания охвачена огнем. Пожару присвоен высокий ранг сложности, обстановка остается крайне напряженной, сообщил директор музея Михаил Смородкин (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Панорама подвергается атаке не впервые. После артиллерийского обстрела и пожара в 1942 году удалось спасти значительную часть полотна, а в послевоенные годы произведение было воссоздано. Глава Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что произведение искусства будет восстановлено вновь (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)