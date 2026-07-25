Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Новак заявил о временном разрешении на выпуск бензина «Евро-3»
Правительственное разрешение на выпуск бензина стандарта «Евро-3» носит временный характер, и в будущем Россия планирует вернуться к производству топлива «Евро-5», сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5», – приводят «Вести» слова Новака.
Вице-премьер подчеркнул, что отечественные нефтеперерабатывающие предприятия располагают достаточными мощностями для производства бензина пятого экологического класса. При этом он не стал уточнять конкретные сроки, когда страна полностью вернется к выпуску исключительно топлива «Евро-5».
Напомним, правительство России рассматривало возможность возвращения на рынок бензина пониженных экологических классов.
Для стабилизации ситуации власти продлят запрет на экспорт топлива до конца года.
Новак отметил постепенное улучшение обеспечения горючим на отечественных автозаправочных станциях.