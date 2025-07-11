Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.4 комментария
Кремль оценил идею Трампа продавать оружие НАТО Киеву
Песков назвал продажу оружия НАТО Киеву просто бизнесом Вашингтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею продажи вооружения НАТО Украине, отметив, что для Вашингтона это вопрос бизнеса, а для поддержки Киева ничего не изменится.
Решение США продавать вооружение НАТО с последующей передачей Украине – лишь вопрос бизнеса для Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием».
Песков отметил, что с точки зрения поддержки Киева смена формата поставок не меняет сути происходящего. По мнению представителя Кремля, подобные схемы лишь подчеркивают постоянный характер западной военной помощи Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Трамп заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.