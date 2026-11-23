Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Удар ТОС уничтожил пункты управления БПЛА в Днепропетровской области
Удар огнеметной системы ТОС БМ-2М уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС БМ-2М группировки «Центр» термобарическим ударом уничтожил пункты управления беспилотниками украинских войск на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.
Боевая машина нанесла серию ударов термобарическими снарядами по скоплению живой силы, оборудованию и антеннам пунктов управления БПЛА ВСУ. В результате атаки техника и личный состав были выведены из строя, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Все действия проходили в условиях постоянной угрозы применения противником беспилотников. Посты воздушного наблюдения обеспечивали прикрытие расчета и своевременное обнаружение воздушных целей», – сообщили в министерстве.
ТОС БМ-2М размещена на базе танка Т-80 для повышения проходимости. Командир группы Владимир Данилов пояснил, что система применяется против живой силы, легкобронированной техники и укрепленных районов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники «Герань» поразили объекты нефтеперерабатывающих заводов, подстанции и центр обработки данных в тылу украинских войск. На прошлой неделе российские силовые структуры ликвидировали в ДНР расчет беспилотников батальона Главного управления разведки Украины с женщиной-оператором. В прошлом месяце расчет орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» нанес точный удар по замаскированному пункту управления украинскими беспилотниками в Доброполье.