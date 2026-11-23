Tекст: Антон Антонов

Комментируя необходимость реформы ООН, Захарова в Telegram заявила: «Дело не только в Совбезе. Работа внутри Секретариата давно ангажирована. Западники посчитали эту структуру своей вотчиной и монополизировали контроль над ней. Прямым подлогом занимается ЮНЕСКО».

Захарова отметила, что при подготовке доклада о безопасности журналистов ЮНЕСКО сверяет сведения с некими анонимными неправительственными организациями, что, по ее словам, нарушает устав и межправительственный статус структуры.

«В результате убитые киевским режимом российские журналисты вычёркиваются из списка жертв под предлогом некой «методологии», которая в сущности является открытой селекцией и циничной сегрегацией людей по национальному признаку», – заявила она.

По ее словам, «это и есть прямое проявление того самого неонацизма, который укоренен в вере Запада в собственную исключительность».

«В убеждении, что право на все имеет лишь узкая кучка избранных с «правильной» формой носа, размером черепа, цветом кожи или родовитыми корнями, а остальные обязаны либо обслуживать их, либо не жить вовсе. И если раньше об этом говорили прямо – «они не той расы», то сегодня формулировку обновили: «мы цветущий сад, а они всего лишь дикие джунгли», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия решила поставить перед гендиректором ЮНЕСКО вопрос о надлежащем учете официальной информации об убийствах журналистов без различий.

На прошлой неделе председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил генеральному директору ЮНЕСКО письмо с требованием разъяснить критерии включения убитых репортеров в отчетность.

В сентябре Захарова заявила о проявлении нового расизма в невключении погибших российских журналистов в доклады ЮНЕСКО.