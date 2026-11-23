Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции
Спешки с назначением новых российских послов в Британии и Франции нет, так как фактически нет отношений с этими государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, почему уже больше двух месяцев Россия не назначает новых послов в Британии и Франции, Песков заявил, что в этом вопросе нет повода для спешки.
«А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений [с этими странами] нет», – приводят слова Пескова «Ведомости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.
Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.