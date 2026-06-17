Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству
Захарова: Британия перешла к открытому пиратству ради передела сфер влияния
Действия британской стороны против судов в Ла-Манше направлены на передел сфер влияния и мировой логистики энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Великобритания начала открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, сообщила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Инцидент произошел в проливе Ла-Манш, где фрегат «Адмирал Григорович» выполнил предупредительную стрельбу из-за опасного сближения яхты под флагом Британии.
«Есть определенные правила судоходства, движения по воде, придуманные не одной какой-то страной, не группой лиц, а закрепленные в международном праве. Я больше хочу сказать: первыми, кто всегда предъявлял это международное право, были как раз британцы. Мы видим за последние годы, как, с одной стороны, не отказываясь от международного морского права, при этом оно уничтожается на практике», – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, британские действия нацелены на передел логистики в сфере энергоресурсов. Она назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые под прикрытием международного права.
Министерство обороны России сообщило об открытии упредительного огня экипажем фрегата «Адмирал Григорович» по британской яхте в проливе Ла-Манш.
Опасно сблизившееся с российским кораблем гражданское судно Bright Future следовало из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен.
За несколько дней до этого британские военные перехватили в этом же проливе нефтяной танкер Smyrtos.