Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Президенты США и Сирии обсудили снятие санкций и восстановление страны
Вашингтон и Дамаск провели телефонные переговоры, главной темой которых стала поддержка региональной стабильности и отмена действующих экономических ограничений, передает турецкое агентство Anadolu.
Президенты США и Сирии Дональд Трамп и Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор, передает и обсудили текущие усилия по поддержке восстановления инфраструктуры и региональной безопасности ближневосточной страны, передает Anadolu со ссылкой на сирийскую администрацию.
«Снятие оставшихся санкций с Сирии станет основополагающим шагом на пути к экономическому восстановлению и реконструкции», – заявил сирийский лидер своему американскому коллеге.
Глава Белого дома в ответ подчеркнул важность сохранения стабильности и поддержки усилий по реконструкции Сирии. Американский лидер отметил необходимость приоритетного внимания к дипломатии и диалогу для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Как писал газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года США исключили президента Сирии аш-Шараа из санкционного списка. США в апреле завершили передачу военных баз в Сирии. Один из лидеров «Хезболлы» заявил, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.