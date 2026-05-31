Вратарь Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов

Tекст: Антон Антонов

Российский вратарь провел на поле весь финальный матч. Год назад он уже завоевывал этот трофей, находясь на скамейке запасных в победном матче против итальянского «Интера», передает РИА «Новости».

После завершения игры спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. «Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли», – заявил Сафонов в послематчевом эфире.

В середине первого тайма голкипер получил случайный удар по голове от своего одноклубника Маркиньоса, из-за чего врачам пришлось оказывать россиянину помощь. Позже футболист признался, что испытывает головную боль, однако искренне рад успеху и бережет силы для предстоящего чемпионского парада в Париже.

Вратарь добавил, что совершенно не считает себя героем, а отсутствие сейвов в серии пенальти объяснил помощью лондонского «Арсенала»: «Пенальти – это маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов, большой опыт за последний год. Не так чтобы было трудно. Я не сделал в итоге сейвов, но «Арсенал» мне помог».

Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993), Владимир Бут («Боруссия», Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016).

