Вратарь Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов
Голкипер парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов, сообщают информационные агентства.
Российский вратарь провел на поле весь финальный матч. Год назад он уже завоевывал этот трофей, находясь на скамейке запасных в победном матче против итальянского «Интера», передает РИА «Новости».
После завершения игры спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. «Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли», – заявил Сафонов в послематчевом эфире.
В середине первого тайма голкипер получил случайный удар по голове от своего одноклубника Маркиньоса, из-за чего врачам пришлось оказывать россиянину помощь. Позже футболист признался, что испытывает головную боль, однако искренне рад успеху и бережет силы для предстоящего чемпионского парада в Париже.
Вратарь добавил, что совершенно не считает себя героем, а отсутствие сейвов в серии пенальти объяснил помощью лондонского «Арсенала»: «Пенальти – это маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов, большой опыт за последний год. Не так чтобы было трудно. Я не сделал в итоге сейвов, но «Арсенал» мне помог».
Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993), Владимир Бут («Боруссия», Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом».
Видео жены Сафонова с российским флагом на стадионе после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сморите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».