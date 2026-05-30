  Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
    Летняя жара разогреет мировые цены на нефть и газ
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 19:49 • Новости дня

    Путин продлил временный порядок оформления и маркировки импортных товаров из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении временного порядка оформления и маркировки некоторых импортных товаров из стран ЕАЭС до 31 августа 2026 года.

    Путин подписал указ о продлении временного порядка оформления и маркировки некоторых импортных товаров из стран ЕАЭС до 31 августа 2026 года, следует из документа на портале правовой информации. Изменения вносятся в указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе.

    «Внести <…> изменения, заменив в пункт 1 слова «до 31 мая 2026 г. включительно» словами «до 31 августа 2026 г. включительно»», – говорится в опубликованном документе. Новые правила касаются продукции без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, а также без необходимой маркировки.

    Российские компании и индивидуальные предприниматели могут декларировать такие товары при выполнении определенных требований. В частности, продукцию необходимо перевозить на специальные склады временного хранения и маркировать по российским законам. После этого импортеры обязаны уведомить Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.

    Действие указа не распространяется на ряд специфических категорий. Исключение составляют наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, оборот которых строго ограничен на территории страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о мерах по сближению таможенных норм стран ЕАЭС.


    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    28 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

    Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.

    «Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.

    Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

