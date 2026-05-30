Путин продлил временный порядок оформления и маркировки импортных товаров из ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

Путин подписал указ о продлении временного порядка оформления и маркировки некоторых импортных товаров из стран ЕАЭС до 31 августа 2026 года, следует из документа на портале правовой информации. Изменения вносятся в указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе.

«Внести <…> изменения, заменив в пункт 1 слова «до 31 мая 2026 г. включительно» словами «до 31 августа 2026 г. включительно»», – говорится в опубликованном документе. Новые правила касаются продукции без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, а также без необходимой маркировки.

Российские компании и индивидуальные предприниматели могут декларировать такие товары при выполнении определенных требований. В частности, продукцию необходимо перевозить на специальные склады временного хранения и маркировать по российским законам. После этого импортеры обязаны уведомить Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.

Действие указа не распространяется на ряд специфических категорий. Исключение составляют наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, оборот которых строго ограничен на территории страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о мерах по сближению таможенных норм стран ЕАЭС.



