Украина испытала на поле боя американских роботов-гуманоидов

Tекст: Вера Басилая

Американский стартап успешно провел первую в истории демонстрацию логистических андроидов в зоне боевых действий и готовит поставку усовершенствованной модели, передают «Вести» со ссылкой на телеканал CNBC.

«Этот стартап уже протестировал своих человекоподобных роботов на Украине и планирует в ближайшее время внедрить свою технологию в вооруженные силы США», – говорится в сообщении.

В начале 2026 года Киев получил для пилотной демонстрации два аппарата Phantom MK-1. Эти машины выполняли логистические задачи, однако их грузоподъемность составила всего около 20 кг. Кроме того, техника лишена водонепроницаемости и имеет слабые аккумуляторы.

До конца текущего года разработчики намерены отправить на фронт обновленную версию Phantom 2. Ожидается, что новая модель получит улучшенные характеристики и сможет переносить вдвое больше груза.

Стартап Foundation Future Industries начал работу в 2024 году. Недавно должность главного советника по стратегии в нем занял Эрик Трамп, сын действующего президента США. Сами полевые испытания роботизированных комплексов проходили при непосредственной поддержке американского правительства.

Украинское руководство обсуждает перспективу частичной замены пехоты наземными боевыми роботами.

Министерство обороны Украины планирует закупить 25 тыс. наземных робототехнических комплексов для логистических задач.

Подразделения ВСУ уже активно используют подобные аппараты для перевозки грузов и эвакуации раненых.