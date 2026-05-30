ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано

Tекст: Вера Басилая

Руководство ЗАЭС назвало действия украинской армии крайне опасными, следует из сообщения пресс-службы станции в Max.

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности», – подчеркнули представители пресс-службы.

Любая атака на инфраструктуру может спровоцировать непредсказуемые последствия и создать риски для всего региона. При этом после недавнего удара по машинному залу шестого энергоблока все системы продолжают функционировать в штатном режиме, отметили на ЗАЭС.

Радиационный фон на самой площадке и в прилегающей зоне наблюдения остается в пределах естественных значений. Сейчас специалисты проводят тщательное обследование места происшествия, ситуация находится под полным контролем.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на хранилище ядерного топлива.

В середине мая украинский беспилотник упал без детонации рядом с первым энергоблоком станции.