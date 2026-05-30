  • Новость часаРоссия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
    Летняя жара разогреет мировые цены на нефть и газ
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 18:31 • Новости дня

    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано

    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака украинских войск на машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС не привела к нарушению технологических процессов и повышению уровня радиации, сообщили на Запорожской АЭС.

    Руководство ЗАЭС назвало действия украинской армии крайне опасными, следует из сообщения пресс-службы станции в Max.

    «Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности», – подчеркнули представители пресс-службы.

    Любая атака на инфраструктуру может спровоцировать непредсказуемые последствия и создать риски для всего региона. При этом после недавнего удара по машинному залу шестого энергоблока все системы продолжают функционировать в штатном режиме, отметили на ЗАЭС.

    Радиационный фон на самой площадке и в прилегающей зоне наблюдения остается в пределах естественных значений. Сейчас специалисты проводят тщательное обследование места происшествия, ситуация находится под полным контролем.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Ранее Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на хранилище ядерного топлива.

    В середине мая украинский беспилотник упал без детонации рядом с первым энергоблоком станции.

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    Хинштейн: После оккупации Курской области ВСУ погибли 446 человек

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины

    Дан: Упавший в Галаце дрон изменил траекторию из-за работы украинской ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Падение дрона в румынском городе Галаце является результатом работы ПВО, заявил президент Румынии Никушор Дан.

    Президент Румынии Никушор Дан сообщил во время визита в Галац, что аппарат изначально направлялся на Украину, однако сбился с курса, передает РИА «Новости».

    «Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца», – заявил Дан.

    Отвечая на вопросы журналистов о причинах изменения маршрута, Дан пояснил, что беспилотник получил кинетическое поражение.

    В ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце.

    Руководство Европейского союза обвинило Москву в падении БПЛА в Румынии.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Путин: Ситуация на поле боя позволяет говорить о возможном скором завершении СВО

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке по энергоблоку ЗАЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    29 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обновил высшее военное руководство страны, добавив в структуру ключевых чиновников экономического и оборонного секторов.

    Зеленский подписал указ о кадровых перестановках, передает Ura.ru.

    «Ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего: <...> Марченко Сергея Михайловича – министра финансов Украины», – говорится в тексте.

    Тем же распоряжением в структуру включили Александра Завитневича. Политик руководит парламентским комитетом по обороне и представляет правящую партию «Слуга народа».

    Ранее на Украине анонсировали масштабную реформу армии для решения проблем с набором добровольцев.

    В январе Зеленский включил в состав ставки верховного главнокомандующего министров обороны и энергетики.

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники начали сбрасывать на автомобильную дорогу «Новороссия» взрывные устройства, реагирующие на любое движение транспорта или пешеходов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий написал в Max, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование в Запорожской области. Местным автомобилистам рекомендовали проявлять предельную бдительность во время поездок.

    «Над автомобильной трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БпЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», – сообщил Балицкий.

    Губернатор призвал водителей внимательно следить за обочинами и подозрительными предметами. При обнаружении опасных объектов следует держаться на безопасном расстоянии и немедленно вызывать экстренные службы. Балицкий также посоветовал жителям отказаться от поездок без острой необходимости.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о дистанционном минировании украинскими войсками участка трассы «Новороссия».

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой активности вражеских беспилотников над местными автотрассами.

    Несколькими днями ранее украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль с семьей в этом регионе.

    29 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Посольство России назвало падение беспилотника в Румынии украинской провокацией
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Падение беспилотного аппарата на румынской территории нельзя расценивать как враждебные действия Москвы, это попытка Киева втянуть НАТО в конфликт, заявили в посольстве России в Румынии.

    В посольстве России предполагают, что инцидент с упавшим якобы российским дроном является спланированной акцией Киева, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве пояснили, что Украина стремится спровоцировать прямое столкновение альянса с Россией.

    «В действительности имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где вследствие воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся», – заявили в посольстве.

    Дипломаты подчеркнули, что Бухарест поспешил с голословными обвинениями, проигнорировав конкретные вопросы. Румынская сторона не предоставила базовую информацию о координатах, высоте, скорости и времени нахождения аппарата в их воздушном пространстве.

    В посольстве также обратили внимание на бездействие румынских ВВС. Остается неясным, почему силы противовоздушной обороны, способные поражать цели за пределами страны, не уничтожили дрон над собственной территорией и как именно была установлена его принадлежность.

    Ранее в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу жилого дома.

    Власти Румынии приняли решение объявить российского дипломата в Констанце нежелательным лицом и прекратить работу дипломатического представительства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза попыткой отвлечь внимание от преступлений Киева.

    Президент России Владимир Путин допустил украинское происхождение данного аппарата.

    30 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Танкер и резервуар с топливом загорелись в порту Таганрога после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись топливный резервуар, танкер и административное здание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы продолжают уточнять информацию об инциденте. При этом в Ростовской области продолжает сохраняться угроза новых атак с использованием беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки на несколько районов Ростовской области пострадали два человека, повреждены частные дома.

    27 мая в результате ракетной атаки на Таганрог также пострадали два человека.

    30 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Основатель Blackwater рассказал об интересе наркокартелей к украинским боевикам

    Создатель ЧВК Blackwater Принс признал интерес наркокартелей к ветеранам ВСУ

    @ Laura Brett/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие бойцы Вооруженных сил Украины рискуют стать наемниками в международных преступных синдикатах после завершения конфликта, многие картели заинтересованы в таких специалистах, заявил создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

    Американский предприниматель, создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс озвучил свои опасения в ходе Черноморского форума по безопасности в Одессе, передает РИА «Новости».

    По его оценкам, после достижения мирных договоренностей на Украине останется огромное число людей с боевым опытом, которые легко привлекут внимание криминальных структур.

    «Пожалуйста, будьте осторожны при разработке… правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков. Это чрезвычайно опасно… Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов», – подчеркнул создатель ЧВК Blackwater во время трансляции.

    В феврале газета The Guardian писала, что Принс устроился в украинский стартап Swarmer на должность неисполнительного директора. Эта компания разрабатывает программное обеспечение для координации беспилотников, а новый руководитель занялся привлечением инвестиций.

    Ранее Принс проявил интерес к покупке украинских предприятий, производящих беспилотники, которые считаются стратегически важными на Украине.

    Также Принс отметил резкий рост боеспособности российской армии. Он заявил, что шанс Украины вернуть территории крайне низок. Принс подчеркнул, что Россия стала опаснее для Запада.

    30 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформа мобилизации на Украине станет болезненной для уклонистов, которые находятся в розыске, сообщила депутат Рады Соломия Бобровская.

    По словам Бобровской, реформа мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер против уклонистов, находящихся в розыске, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады подчеркнула, что парламент ожидает соответствующих предложений от министерства обороны страны, и назвала предстоящий процесс крайне сложным.

    «Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы», – заявила парламентарий.

    В начале мая секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил о намерениях переименовать военкоматы в «Офисы призыва» из-за трудностей с набором людей. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что центры комплектования ассоциируются у населения с коррупцией и безнаказанностью, а не с защитой государства.

    В апреле текущего года Министерство обороны Украины обсудило возможность полной отмены брони от призыва.

    На прошлой неделе украинские граждане трижды силой отбили задержанных мужчин у сотрудников военкоматов.

    В Раде предрекли рост величины взяток за отсрочку от мобилизации на Украине.

    30 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Дезертир ВСУ убил украинского командира из-за присвоенных денег мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения, депутатом Костопольского городского совета Ровненской области Украины Александром Новаком, сообщили в российских силовых структурах.

    Новак был убит в городе Новгород-Северский. По предварительным данным, причиной убийства стал финансовый конфликт. Убийство могло произойти в связи с присвоением денежных средств, которые родственники мобилизованных солдат собирали на нужды подразделения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа вооруженных дезертиров из рядов украинской армии.

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался получавший угрозы от семей подчиненных заместитель командира полка охраны.

    В Черниговской области суд приговорил украинского офицера к девяти годам лишения свободы за убийство мобилизованного солдата.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 07:46 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до 7.00 мск БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Орловской областях, сообщает Минобороны России в «Максе».

    Кроме того, дроны сбили над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Также дроны были ликвидированы в небе над Краснодарским краем и Крымом. БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога.

    В течение дня 29 мая системы противовоздушной обороны перехватили 24 украинских дрона над четырьмя регионами России.

    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

