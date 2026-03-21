«СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах
В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».
О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.
Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.
Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.
Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.
Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.