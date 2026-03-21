«СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

Tекст: Вера Басилая

О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.