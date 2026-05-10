Ресторатор Николай Василенко попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Блогера и ресторатора Василенко внесли в базу «Миротворца» за помощь бойцам СВО

Tекст: Мария Иванова

Персональные данные бизнесмена появились на портале в воскресенье, передает РИА «Новости.

Создатели ресурса обвинили россиянина в публичной поддержке государства, а поводом для таких действий послужила покупка автомобиля для участников спецоперации.

Данный сайт регулярно публикует информацию о репортерах и обычных гражданах, называя их изменниками. Весной 2016 года портал разместил списки сотрудников СМИ с аккредитацией ДНР и ЛНР, после чего в адрес многих начали поступать угрозы.

Оценивая действия создателей ресурса, бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович заявила: «Это стало тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Кроме того, на портале неоднократно размещались личные данные несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Союза ММА России Владимир Дончак попал в базу данных скандального украинского сайта. Ранее на фоне обвинений в поддержке России в скандальном реестре оказалась блогер Анастасия Ивлеева.