    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин оценил прошедший парад Победы
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше чем на лошади
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 14:18 • Новости дня

    Минобороны сообщило о зеркальных ответах на нарушение перемирия по позициям ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием: в ходе ответных действий на нескольких направлениях фронта российские войска нанесли значительный урон противнику.

    В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ около Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Старицей, Избицким и Вильчей.

    Противник при этом потерял более 100 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку подразделений механизированной бригады ВСУ возле Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Торского, Кучерова Яра, Нового Донбаса, Шевченко, Ленина, Сергеевки, Новоалександровки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две бронемашины. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ поблизости от Великомихайловки в Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Новоандреевки, Запорожца и Малых Щербаков в Запорожской области. Были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что с начала перемирия ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня, при этом все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    8 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в День Победы исключительно при условии аналогичных действий со стороны России, заявил Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая, передают «Ведомости». По его словам, Киев прекратит огонь только в том случае, если аналогичное решение примет Москва.

    «Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил глава государства в ходе видеообращения. Запись выступления была опубликована в его официальном Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны РФ предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    9 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и прежде утомлял мировых лидеров способностью требовать больше и читать нотации, но теперь, как сообщает Politico и ее источники, даже лояльные к нему евролидеры устали от него.

    «Он стал активнее читать нотации европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на резкий и властный тон общения с союзниками. Воодушевленный новой уверенностью в стойкости Украины, переживший еще одну жестокую зиму и недовольный тем, что он называет робостью союзников, Владимир Зеленский проявляет неосторожность, когда речь заходит о том, как он взаимодействует с Европой. И это вызывает раздражение» – пишет газета Pоlitico.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц публично упрекнул Зеленского в том, что тот настаивает на скорейшем приеме Украины в члены ЕС, назвав предложенные украинским лидером сроки вступления нереалистичными.

    Мерц указал, к неудовольствию Киева, что путь к членству в ЕС, скорее всего, будет включать уступку территории России.

    «В настоящий момент отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, достигли самого низкого уровня за все время войны», – заявил газете бывший высокопоставленный украинский чиновник.

    На неофициальном саммите ЕС на Кипре в апреле другие европейские лидеры упрекнули Зеленского за ожидания от членства в ЕС и нежелания поэтапного членства.

    По словам Зеленского, поэтапного, символического членства недостаточно. Украина «заслуживает полноправного членства в Европейском союзе» и как можно скорее, заявил он недавно журналистам в Киеве.

    Назойливые требования Зеленского и раньше доставляли ему неприятности. Не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с весьма симпатизирующими ему лидерами, отмечается в статье.

    В 2022 году предшественник Трампа Джо Байден вышел из себя, когда Зеленский потребовал еще большей помощи после того, как американский лидер сообщил ему, как одобрил выделение дополнительной военной помощи в размере 1 млрд долларов.

    «Зеленский, в частности, и не только Зеленский, но и многие другие украинцы, действительно верят, что сражаются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. И поэтому нет необходимости быть благодарным кому-либо, или говорить «спасибо» кому-либо, или смягчать их требования», – объяснил эксперт-республиканец по внешней политике, который ранее консультировал Киев.

    По его словам, Зеленский очень верит, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику. Но он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это одинаково.

    Такое восприятие заставляет Зеленского переигрывать и придает неуместную уверенность в резкой манере обращения со своими европейскими союзниками.

    Такая риторика может оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина рассчитывает в финансовом плане, предупреждает Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    Помощник президента Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google
    Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google
    @ TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители украинского государства активно интересовались приуроченными к Дню Победы мероприятиями в российской столице, запрос об этом в украинском Google стал самым популярным 9 мая.

    Парад в Москве по случаю праздника Победы в Великой Отечественной войне стал самым популярным запросом в украинском Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что большая часть этих запросов была написана на русском языке.

    Несмотря на то, что власти Украины официально не празднуют День Победы 9 мая, жители страны продолжают отмечать его именно в эту дату.

    Напомним, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной на срок с 9 по 11 мая.

    8 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    На Украине пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.

    Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.

    Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.

    «Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.

    Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать памятную церемонию в Берлине

    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине
    @ Nadja Wohlleben/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    9 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы

    Жители Киева и Харькова возложили цветы к мемориалам в День Победы

    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители украинских городов почтили память советских воинов, несмотря на отмену официального статуса 9 мая как праздника на Украине, сообщают местные СМИ.

    В Киеве 9 мая жители города продолжают возлагать цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

    Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала, несмотря на изменения в официальном календаре памятных дат.

    Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 мая больше не считается государственным праздником.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где горожане несут цветы к мемориалу советским воинам. Согласно наблюдениям «Страны», также в этот день украинцы активно ищут поздравления с Днем Победы в социальных сетях, несмотря на отмену официальных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в российской столице через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное сообщество должно обратить внимание на жесткий ответ Москвы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы, призвала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

    «Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», –  подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

    По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима  политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.

    «И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.

    Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В ВСУ убили пятерых солдат за жалобы на офицеров

    ВСУ расправились с пятью военнослужащими за жалобы на офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сумской области командование 47-й мехбригады ВСУ распорядилось убить пятерых бойцов, призывавших сослуживцев сообщить о нарушениях офицеров, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало устранить пятерых военнослужащих, которые пытались убедить своих сослуживцев пожаловаться на действия офицеров главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «По приказу командования 47-й отдельной мехбригады ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на офицеров подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову».

    Также стало известно, что еще один подобный инцидент произошел в селе Речки Сумской области. По информации источника, украинские военнослужащие расправились с сослуживцем, который собирался доложить об их намерениях покинуть армию без разрешения.

    Ранее военнослужащий ВСУ убил 27-летнего польского наемника во время пьяного спора о событиях на Волыни и деятельности запрещенной в России УПА.

    До этого украинские военнослужащие совершили вооруженный мятеж под Купянском, в результате которого погиб капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тогда националисты на Украине жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине
    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы
    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы
    Парад Победы транслировали для жителей эстонской Нарвы из Ивангорода

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

