Tекст: Мария Иванова

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ около Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Старицей, Избицким и Вильчей.

Противник при этом потерял более 100 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку подразделений механизированной бригады ВСУ возле Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Торского, Кучерова Яра, Нового Донбаса, Шевченко, Ленина, Сергеевки, Новоалександровки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две бронемашины. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ поблизости от Великомихайловки в Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Новоандреевки, Запорожца и Малых Щербаков в Запорожской области. Были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что с начала перемирия ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня, при этом все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях.

