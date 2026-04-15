  • Новость часаРосавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 22:14 • Новости дня

    Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелет из Берлина и приземлился на закрытом аэродроме Львова, маршрут прошел через Польшу.

    Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

    Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

    Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

    В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    15 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном

    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном
    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге рок-музыканта задержали на Московском вокзале после того, как система распознавания лиц ошибочно определила его как украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Полиция задержала музыканта Дмитрия Галяминских из группы «Свобода важнее моды» на Московском вокзале Петербурга, передает «Вести» со ссылкой на Baza.

    Система распознавания лиц определила его как украинского журналиста Дмитрия Гордона.

    Сотрудники полиции подошли к мужчине и начали проверку его документов. По словам музыканта, один из полицейских даже ощупал его лицо и волосы , чтобы убедиться, что он не носит грим или парик.

    В результате после проверки и выяснения личности мужчины, полицейские убедились в ошибке и отпустили музыканта.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам лишения свободы.

    Гособвинение запросило для него этот срок за призывы к терроризму и распространение фейков о российской армии.

    До этого МВД России повторно объявило Гордона в розыск.

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Вашингтон заявил об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон считает кубинские власти соучастниками отправки тысяч граждан страны для участия в специальной военной операции на стороне Москвы, сообщает Axios.

    Администрация президента США уведомила Конгресс о том, что Куба якобы могла направить до пяти тысяч бойцов для участия в спецоперации на Украине, передает портал Axios.

    В докладе Госдепартамента также отмечается, что Гавана оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку.

    «Публичные данные не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть существенные признаки того, что режим сознательно терпел, разрешал или выборочно содействовал этому потоку», – говорится в рассекреченном отчете американского внешнеполитического ведомства.

    По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев якобы уже находятся непосредственно на линии фронта.

    Документ был направлен в ключевые комитеты Конгресса на фоне усиления давления Белого дома на Гавану с целью смены руководства страны.

    Осенью прошлого года Госдепартамент использовал информацию о кубинских бойцах для создания дипломатической оппозиции резолюции ООН о снятии эмбарго США с Кубы. При этом правительство Острова свободы ранее заявляло о возбуждении уголовных дел против организаторов вербовки своих граждан, подчеркивая запрет на торговлю людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах Москвы и Гаваны для поддержки Кубы в условиях американской блокады.

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг островного государства.

    Посол России Виктор Коронелли резко раскритиковал указ Дональда Трампа о введении пошлин на поставки нефти.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    15 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    В Польше рассказали о позорном обмане властей Львова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Львова разорвали контракт с польской компанией Control Process, не выплатив ей 35 млн евро за почти завершенный инвестиционный проект, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

    Польскую компанию отстранили от инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 млн евро, указала Герник, передает РИА «Новости».

    «Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова», – указала политик.

    По ее словам, компания Control Process выиграла семь арбитражных судов против Львова, но деньги так и не получила.

    Евродепутат резко раскритиковала реакцию Варшавы на этот инцидент. Она отметила, что польское правительство предпочитает молчать и не ссориться с украинскими политиками, оставляя своих граждан на произвол судьбы.

    Такую позицию властей Зайончковская-Герник назвала отвратительной и свидетельствующей о неуважении к собственному народу.

    Ранее политик Славомир Ментцен после визита во Львов раскритиковал трату польских денег на восстановление музея украинским нацистам.

    15 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ около Избицкого, Пятихаток и Соснового Бора в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Бачевском, Запсельем, Малой Слободкой и Покровкой.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, бригад охраны генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии возле Березовки, Моначиновки, Паламаревки, Пристена и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Константиновки, Рай-Александровки, Новоселовки, Стенок, Тихоновки и Николаевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, канадскую бронемашину Senator и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки и Торского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

    За предыдущую неделю они освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    15 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Британия решила поставить Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году
    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское Минобороны объявило о планах передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение 2026 года.

    В заявлении министерства говорится: «Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 тыс. БПЛА». Поставки приурочены к встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет в Берлине, передает РИА «Новости».

    Среди поставляемых дронов будут аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские беспилотники. Основная часть техники произведена на предприятиях Британии, в том числе Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Министерство также подчеркнуло, что первые партии уже начали поступать на Украину в этом месяце.

    Кроме беспилотников, в 2026 году Британия дополнительно направит на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.

    Ранее сообщалось, что западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа.

    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана
