Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

Tекст: Вера Басилая

Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.