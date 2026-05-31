Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Шуваев сообщил о ряде оборонных мер в Белгородской области
В Белгородской области реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев после возобновления освещения и доступа в интернет в регионе.
«Вижу реакцию наших жителей по поводу возобновления освещения и доступа в Интернет», – заявил Шуваев в «Максе».
По его словам, власти региона тщательно проанализировали обстановку и сочли возможным пойти на данный шаг. Шуваев сообщил, что лично контролирует процесс.
Руководитель области добавил, что сейчас преждевременно раскрывать все детали, но параллельно «реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения».
При этом Шуваев предупредил о возможности возврата ограничений. Если уровень угрозы возрастет, меры безопасности будут временно усилены вновь, сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуваев поручил возобновить работу мобильного интернета и уличного освещения в Белгороде.
За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.
В середине мая президент России Владимир Путин назначил Шуваева временно исполняющим обязанности руководителя этого региона.