    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Греция передала Киеву через Чехию 190 артиллерийских орудий
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    Захарова: Завершается досудебный этап спора с Прибалтикой о правах русскоязычных
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 03:00 • Новости дня

    Шуваев сообщил о ряде оборонных мер в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев после возобновления освещения и доступа в интернет в регионе.

    «Вижу реакцию наших жителей по поводу возобновления освещения и доступа в Интернет», – заявил Шуваев в «Максе».

    По его словам, власти региона тщательно проанализировали обстановку и сочли возможным пойти на данный шаг. Шуваев сообщил, что лично контролирует процесс.

    Руководитель области добавил, что сейчас преждевременно раскрывать все детали, но параллельно «реализуется ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения».

    При этом Шуваев предупредил о возможности возврата ограничений. Если уровень угрозы возрастет, меры безопасности будут временно усилены вновь, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуваев поручил возобновить работу мобильного интернета и уличного освещения в Белгороде.

    За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.

    В середине мая президент России Владимир Путин назначил Шуваева временно исполняющим обязанности руководителя этого региона.

    30 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

    Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

    В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

    Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.

    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    30 мая 2026, 18:45 • Новости дня
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, поэтому найдут способ оказать им помощь, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет заявил, что американские власти продолжат искать пути для оказания военной поддержки Киеву, передают «Вести».

    Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Украину способной к самозащите.

    «Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», – заявил руководитель американского оборонного ведомства.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Вашингтона предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский направил письмо президенту США и Конгрессу США с просьбой восполнить критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.

    Ранее американские власти оставили без ответа послание Владимира Зеленского  о нехватке средств противовоздушной обороны.

    До этого глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства систем ПРО.

    Месяцем ранее Пентагон направил Киеву размороженную военную помощь на сумму 400 млн долларов.

    30 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Реформа мобилизации на Украине станет болезненной для уклонистов, которые находятся в розыске, сообщила депутат Рады Соломия Бобровская.

    По словам Бобровской, реформа мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер против уклонистов, находящихся в розыске, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады подчеркнула, что парламент ожидает соответствующих предложений от министерства обороны страны, и назвала предстоящий процесс крайне сложным.

    «Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы», – заявила парламентарий.

    В начале мая секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил о намерениях переименовать военкоматы в «Офисы призыва» из-за трудностей с набором людей. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что центры комплектования ассоциируются у населения с коррупцией и безнаказанностью, а не с защитой государства.

    В апреле текущего года Министерство обороны Украины обсудило возможность полной отмены брони от призыва.

    На прошлой неделе украинские граждане трижды силой отбили задержанных мужчин у сотрудников военкоматов.

    В Раде предрекли рост величины взяток за отсрочку от мобилизации на Украине.

    30 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко посчитал неправильным запрещать атлетам с Украины соревноваться на одних площадках с представителями России и Белоруссии.

    Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко высказался за участие соотечественников в турнирах совместно с российскими и белорусскими атлетами, передает ТАСС. Видео с его заявлением опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    «Если бы я был министром спорта, то я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, где есть российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться», – заявил Кличко.

    Ранее власти Украины неоднократно меняли свою позицию по этому вопросу: от полного запрета на участие в турнирах с россиянами и белорусами до его отмены.

    Украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши на церемонии награждения победительниц первенства Европы по художественной гимнастике во время исполнения российского гимна.

    Перспектива возвращения отечественных керлингистов на мировые соревнования спровоцировала резкий протест в Киеве. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России.

    30 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    Международное агентство по атомной энергии проинформировано об инциденте на станции, передает РИА «Новости». Директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина подтвердила факт официального обращения в международную организацию.

    «Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», – сказала Яшина.

    Она также подчеркнула, что украинские военные при совершении удара полностью пренебрегли базовыми принципами ядерной безопасности.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Пресс-служба ЗАЭС сообщила о сохранении нормального радиационного фона на территории объекта.

    Лихачев назвал целенаправленный удар украинского беспилотника шагом к опасному инциденту.

    30 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Танкер и резервуар с топливом загорелись в порту Таганрога после атаки БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись топливный резервуар, танкер и административное здание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы продолжают уточнять информацию об инциденте. При этом в Ростовской области продолжает сохраняться угроза новых атак с использованием беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки на несколько районов Ростовской области пострадали два человека, повреждены частные дома.

    27 мая в результате ракетной атаки на Таганрог также пострадали два человека.

    30 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Основатель Blackwater рассказал об интересе наркокартелей к украинским боевикам

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие бойцы Вооруженных сил Украины рискуют стать наемниками в международных преступных синдикатах после завершения конфликта, многие картели заинтересованы в таких специалистах, заявил создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

    Американский предприниматель, создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс озвучил свои опасения в ходе Черноморского форума по безопасности в Одессе, передает РИА «Новости».

    По его оценкам, после достижения мирных договоренностей на Украине останется огромное число людей с боевым опытом, которые легко привлекут внимание криминальных структур.

    «Пожалуйста, будьте осторожны при разработке… правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков. Это чрезвычайно опасно… Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов», – подчеркнул создатель ЧВК Blackwater во время трансляции.

    В феврале газета The Guardian писала, что Принс устроился в украинский стартап Swarmer на должность неисполнительного директора. Эта компания разрабатывает программное обеспечение для координации беспилотников, а новый руководитель занялся привлечением инвестиций.

    Ранее Принс проявил интерес к покупке украинских предприятий, производящих беспилотники, которые считаются стратегически важными на Украине.

    Также Принс отметил резкий рост боеспособности российской армии. Он заявил, что шанс Украины вернуть территории крайне низок. Принс подчеркнул, что Россия стала опаснее для Запада.

    30 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    Tекст: Вера Басилая

    Целенаправленная атака беспилотника на машинный зал Запорожской атомной электростанции приблизила мир к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Лихачев обратил внимание на то, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на крайне опасные действия украинской стороны, передает РИА «Новости».

    «Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    Ранее Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    На ЗАЭС сообщили, что после удара дрона по машинному залу технологические процессы не нарушены и повышения уровня радиации нет.

    30 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали по указанию куратора теракт в административном здании в Туапсе за 500 долларов, они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК.

    Двум жителям Краснодарского края, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в подготовке теракта в административном здании Туапсе, передает РИА «Новости». По данным Следственного комитета России, преступление планировалось совершить за вознаграждение в размере до 500 долларов.

    «В рамках расследования уголовного дела… двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

    По версии следствия, в марте 18-летний юноша связался в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации. Куратор поручил ему собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в тайнике. К выполнению задания молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Они сфотографировали выбранный объект и отправили материалы заказчику, получив аванс в размере 30 долларов на криптокошелек.

    После этого старший из обвиняемых изготовил основной заряд взрывчатки и подготовил необходимые компоненты. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось – их задержали силовики. На допросе молодые люди полностью признали свою вину, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте силовики задержали двух подростков в Кабардино-Балкарии за сборку бомбы по заданию украинских кураторов.

    В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал о пресечении пяти нападений террористов в разных регионах страны.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    30 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет

    Врио губернатора Шуваев поручил включить мобильный интернет в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    С вечера 30 мая в Белгороде включат городское освещение и возобновится стабильный доступ к сетям мобильной связи, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Поручение о включении уличного освещения и возобновления работы интернета дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Врио губернатора сообщил в Max, что решение было принято после совещания Оперативного штаба, где была дана оценка текущей обстановке в городе и области.

    «Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», – заявил Шуваев.

    Шуваев добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций. При этом необходимо учитывать оперативную обстановку: восстановление инфраструктуры возможно только там, где это не угрожает безопасности жителей.

    В середине мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

    В конце февраля из-за ракетного удара около 60 тыс. жителей Белгорода остались без электроснабжения.

    За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Дезертир ВСУ убил украинского командира из-за присвоенных денег мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения, депутатом Костопольского городского совета Ровненской области Украины Александром Новаком, сообщили в российских силовых структурах.

    Новак был убит в городе Новгород-Северский. По предварительным данным, причиной убийства стал финансовый конфликт. Убийство могло произойти в связи с присвоением денежных средств, которые родственники мобилизованных солдат собирали на нужды подразделения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа вооруженных дезертиров из рядов украинской армии.

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался получавший угрозы от семей подчиненных заместитель командира полка охраны.

    В Черниговской области суд приговорил украинского офицера к девяти годам лишения свободы за убийство мобилизованного солдата.

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министр Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

