    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасёт от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 10:41 • Новости дня

    Возвращение российских керлингистов на состязания вызвало возмущение на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Перспектива скорого допуска взрослых отечественных керлингистов к мировым турнирам спровоцировала резкий протест в Киеве, где всерьез опасаются окончательного прорыва спортивной изоляции России.

    Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев активно добивается возвращения российских спортсменов на международные ледовые арены, используя юридическое давление, отмечает Politico.

    После начала спецоперации на Украине большинство мировых спортивных организаций отстранили Россию, однако в последние месяцы эта жесткая позиция начала ослабевать в таких видах спорта, как дзюдо и водные виды.

    «Я глубоко обеспокоен, поскольку то, что мы видим, не является серией единичных решений. Это похоже на более широкий сдвиг в сторону нормализации возвращения России в международный спорт», – заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

    Он добавил, что постепенное возвращение России« без изменения поведения» «посылает опасный сигнал об отсутствии долгосрочных последствий за нарушение международного права».

    Возвращение паралимпийцев с флагом и гимном усилило опасения Киева. В ноябре прошлого года Свищев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) для принудительного возвращения России в международный керлинг. В январе Всемирная федерация керлинга подтвердила допуск юниоров из России и Белоруссии, отложив решение по взрослым спортсменам до апрельских встреч.

    Президент Украинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев выразил недовольство неравными условиями для спортсменов. Он указал на разрушение более 500 объектов спортивной инфраструктуры на Украине, включая крупный олимпийский центр в Сумах. Перевезенцев также обвинил Всемирную федерацию керлинга в нарушении рекомендаций Международного олимпийского комитета, касающихся допуска только молодежи, а не юниоров призывного возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе организация World Boxing утвердила допуск российских боксеров к турнирам в нейтральном статусе.

    Отечественные ватерполистки в конце апреля выиграли второй дивизион Кубка мира после возвращения на международную арену.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой политизацию спорта.

    29 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына поклясться вернуть Украине Донбасс и другие утраченные территории.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».

    По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.

    «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».

    Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.

    Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    29 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    При задержании украинского агента в Крыму родственницы устроили скандал

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время обыска родственницы украинского агента, задержанного в Крыму, устроили скандал, узнав о его мотивах, сотрудникам ФСБ пришлось пройти через несколько заборов в частном секторе, чтобы поймать подозреваемого.

    Мужчина признался близким, что согласился на сотрудничество из-за нехватки средств, передает РИА «Новости».

    «Зачем тебе деньги?» – спросила одна из присутствующих женщин, заламывая руки.

    После следственных действий на месте диверсанта доставили в отделение.

    На допросе злоумышленник сообщил, что был завербован в 2025 году под псевдонимом «Хан». Он должен был ликвидировать высокопоставленного силовика и устроить взрывы на станциях. Для этого фигурант забрал из тайника два комплекта взрывчатки и проводил разведку, отправляя фотографии куратору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные диверсии на объектах газоснабжения полуострова.

    Ранее силовики задержали в Крыму соучастника попытки покушения на офицера Министерства обороны.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва нашла оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в посте ведомства в «Максе».

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    29 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД: Зеленский провоцирует ядерный конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в провоцировании ядерного конфликта заявлениями о необходимости предоставления Украине ядерного оружия.

    Захарова заявила на брифинге, что Владимир Зеленский, требуя предоставить Украине ядерное оружие как гарантию безопасности, продолжает провоцировать развитие ядерного конфликта, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобные заявления Зеленский сделал в интервью французскому изданию Le Monde 26 марта.

    Захарова отметила, что именно Украина, а не Россия, создает риски в ядерной сфере. Она заявила: «Кто же создает эти риски в ядерной сфере? Наоборот, ВСУ».

    По словам Захаровой, требования Зеленского о предоставлении Украине членства в НАТО и ядерного оружия подрывают стабильность и способствуют эскалации напряженности вокруг вопроса безопасности в Европе.

    Зеленский выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности.

    Портал InfoBRICS сообщил о риске срыва дипломатических переговоров из-за подобных требований.

     Захарова пообещала жесткий отпор Москвы за содействие Киеву в создании военного ядерного потенциала.

    30 апреля 2026, 07:55 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 189 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

    Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    В среду за семь часов над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на среду дроны попытались атаковать заводы в Оренбургской области.

    30 апреля 2026, 05:57 • Новости дня
    Украина решила оспорить выплату 104 млн долларов Татарстану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Апелляционный суд Парижа рассмотрит заявление Киева об отмене арбитражного решения о взыскании 104 млн долларов в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

    Об исходе арбитражного спора стало известно только сейчас, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Global Arbitration Review.

    Разбирательство началось в 2016 году, когда Татарстан и республиканское министерство потребовали от Украины около 300 млн долларов за утрату 28,78% акций совместного предприятия ЗАО «Укртатнафта», владевшего Кременчугским НПЗ.

    В 2019 году арбитры признали свою юрисдикцию и статус татарского министерства как защищаемого инвестора. Спустя четыре года арбитраж постановил, что украинские суды незаконно экспроприировали долю ведомства, нарушив соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. Государство-ответчик обязали выплатить 104 млн долларов.

    Сейчас Киев добивается отмены решений 2019 и 2023 годов в Апелляционном суде Парижа, рассмотрение ожидается в ближайшие месяцы. В 2014 году российская «Татнефть» через инвестарбитраж добилась компенсации в 112 млн долларов за утрату 22,7% акций в той же компании. Украина пытается оспорить этот вердикт, пока истец добивается его исполнения в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

    В 2025 году министерство юстиции Украины инициировало процесс национализации активов российской компании «Татнефть».

    29 апреля 2026, 12:52 • Новости дня
    БПЛА «Герань» атаковал грузовое судно около Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Одессы «Герани» атаковали грузовое судно, в результате чего там возник пожар, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Вблизи Одессы утром было атаковано грузовое судно, после чего на нем возник пожар, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, удар по судну был нанесен беспилотниками «Герань». В результате атаки произошло возгорание.

    Информацию о пожаре на судне возле Одессы распространяет также украинское издание «Страна.ua», на которое ссылается РИА «Новости».

    В сообщении говорится: «В море около Одессы горит судно после взрыва». Подробности о типе судна и причинах взрыва украинское СМИ не уточняет.

    Ранее серия взрывов повредила портовую инфраструктуру Одессы.

    29 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны около Бачевска, Червоного, Толстодубово, Мирлогов, Новой Сечи, Храповщины и Мироновки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных и трех мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Бугаевкой, Старицей, Польной и Караичным.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, бронемашину, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов, пять складов матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ковалевки, Моначиновки, Кутьковки, Пристена Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новогригоровки, Ленина, Рубежного, Красноярского, Грузского, Светлого, Кучерова Яра, Золотого Колодезя, Шевченко, Новоалександровки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 275 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Disney+ купила права на Лигу чемпионов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезы. Но разговор между ними состоялся серьезный – о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

