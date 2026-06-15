  • Новость часаЗахарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    15 июня 2026, 14:59 Мнение

    Пожар в Лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника Лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Скачко назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат

    Любой православный человек может воспринимать пожар в Киево-Печерской лавре только с глубочайшей скорбью. Лавра известна как один из важнейших центров мирового православия, с ней связана история обретения веры всеми восточнославянскими народами. Святых, которые подвизались в этом монастыре, почитают по всему православному миру – и особенно в России. Эта трагедия только подчеркивает трагичность текущего противостояния.

    Минобороны России заявило, что пожар вызван неисправной зенитной ракетой «Патриот» производства США, выпущенной с украинской стороны. На это указывает и характер повреждений храма.

    Пожар можно считать одной из прискорбных случайностей войны, которых никто не хотел и не планировал. Однако, когда они происходят, немедленно подхватываются пропагандой – цель которой, как правило, затянуть, обострить и расширить конфликт. И Владимир Зеленский, естественно, не упустил случая обвинить Россию в ударе по Лавре. Да, повреждение Лавры – большое горе для православных христиан и на Украине, и в России, но трудно поверить в искреннюю печаль Зеленского.

    Он тот политический деятель, который последовательно делал все, чтобы Лавра перестала быть духовным центром.

    1 декабря 2022 года он ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности религиозных организаций, как утверждалось, «аффилированных с РФ». Он «поручил проверить правовые основания использования УПЦ имущества в Лавре», что стало отправной точкой для всех последующих действий.

    10 марта 2023 года Министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды с монастырем Украинской Православной Церкви, обязав монахов покинуть территорию Лавры до 29 марта.

    Наместника Лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 60 дней, а СБУ объявила ему подозрение. Верующих, которые оставались в помещениях Лавры, взяли в осаду, препятствуя передавать им пищу – чтобы вынудить их уйти.

    В августе 2023 года полиция, получив судебное решение, провела штурм корпусов Лавры, срезая замки и опечатывая помещения. Давление на монастырь достигло предела, когда монахам заблокировали доступ ко всем храмам Лавры.

    17 февраля 2026 года в Нижней лавре были срезаны замки на дверях последних двух храмов, которые оставались в пользовании Украинской Православной Церкви, а Лавра была превращена в «национальный заповедник».

    В этих действиях не было никакой случайности – они были хорошо обдуманной, целенаправленной, долговременной кампанией по подавлению этого важнейшего духовного центра. Для того, чтобы воспринимать Зеленского – в какой бы то ни было степени – как защитника Лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы.

    Киево-Печерская Лавра – древняя святыня, которая пережила и княжеские усобицы, и войны, и смену политических режимов. Она переживет и нынешнее тяжкое время. Неизбежно наступит день, когда в нее вернутся монахи, а храмы вновь наполнятся молящимися. История учит тому, что войны завершаются, правители уходят, а Церковь Христова остается – и останется до конца этого мира. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
    Иран: Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться
    ВМС Украины сообщили о получении от Нидерландов тральщика
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    МВД: Квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины
    При крушении самолета в США погибли 11 парашютистов и пилот
    Мужчина на электроскутере сбил ребенка в Москве

    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы

    Глава Белого дома неожиданно заявил, что любит инфляцию. В США она показала значительный рост из-за повышения цен на нефть и удорожания бензина внутри страны. Для американских нефтяников – это манна небесная, которая приносит десятки миллиардов дополнительных доходов. Однако для бизнеса и простых американцев это стало проблемой. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР

    Российская армия продолжает освобождение Донбасса – на этот раз в Константиновке. ВС РФ применили тактику «нарезания пирога», которая, по мнению экспертов, позволит вытеснить противника из урбанизированной застройки на освобожденных территориях ДНР. В чем суть этого метода и насколько он эффективен? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая

    На Кубе объявлены масштабные экономические реформы. В чем именно они будут заключаться, какие отрасли кубинской экономики наиболее перспективны для инвестиций, при чем тут различные иностранные игроки (прежде всего США и Китай) и при каких условиях эти реформы не развалят Кубу, а действительно пересоберут ее заново? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации