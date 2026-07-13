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    Милосердие – поповское слово?

    @ t.me/moscowcourts

    13 июля 2026, 11:34 Мнение

    Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Недавно суд принял решение освободить из-под стражи москвичку Ксению Белоусову. Молодая женщина печально прославилась тем, что сделала кальян на пасхальном куличе и была привлечена к ответственности за оскорбление чувств верующих. Ситуация осложнилась тем, что она уже находилась под условным приговором – за хранение мефедрона, так что едва не попала тюрьму на три года сразу за оба проступка.

    Ксения, однако, направила в Церковь письмо с выражением раскаяния, и Церковь попросила смягчить наказание. Так и произошло – приговор за хранение наркотиков остался условным, ей назначили 200 часов общественных работ.

    Замглавы отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе приветствовал решение суда, сказав, что «российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви».

    Это судебное решение важно по нескольким причинам.

    Прежде всего, конечно, оно важно для конкретной молодой женщины, которая теперь не поедет в тюрьму – а пережитый опыт поможет ей более разумно распоряжаться своей свободой. Но оно важно и для общества в целом, потому что напоминает о том, что смысл закона – не в закручивании гаек ради самого закручивания, а в том, чтобы защищать и сохранять общество. Закон должен отражать наши традиционные ценности. И важно помнить, что милосердие – одна из этих ценностей.

    Сама по себе статья об оскорблении чувств верующих была создана для того, чтобы пресекать злонамеренные провокации, которые стоит отличать от обычной глупости. Религия – важная часть идентичности людей, которая имеет для них значение даже в том случае, если сами они не живут религиозной жизнью.

    Именно здесь и видят свой шанс провокаторы – они пытаются озлобить людей против друг друга, вызвать бурные эмоции и сыграть на них. И деятельность таких провокаторов должна пресекаться по закону. Дело не в том, что государство должно поддерживать благочестие – конечно, не должно, это не его работа. Но оно должно поддерживать гражданский мир – а для этого пресекать разжигание как национальной, так и религиозной ненависти. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты, и их следует применять благоразумно и взвешенно.

    В уголовном праве существует принцип «экономии репрессии», который означает, что «из всех целесообразных способов применения наказания следует выбирать наименее репрессивное, а если репрессия не целесообразна, то ее вообще не следует применять». Иными словами, следует обходиться наименее суровыми мерами, которые позволят пресечь зло. Людей надо по возможности щадить.

    Этот принцип утвердился далеко не сразу – и он довольно хрупок, потому что многим все время кажется, что для эффективного пресечения безобразий их надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако этот принцип очень важен – и глубоко укоренен в нашей истории и культуре.

    Одна из важнейших ценностей православия – покаяние и прощение. Церковь учит, что каждый из нас – грешник, который перед судом Божиим может надеяться только на незаслуженную милость. А прося о помиловании у Бога, ты не должен требовать суровых кар другим. Иногда бывает нужно заключить злодея в тюрьму, чтобы он не вредил другим – но нельзя предаваться мстительности и злобе. Всегда надо искать возможности проявить милость, а не суровость. В частности, поэтому нельзя преследовать глупость так же сурово, как злонамеренность.

    Как понять, где пролегает грань между тем и другим? Она не всегда очевидна, но одна из возможностей ее выявить – дать человеку возможность извиниться, раскаяться.

    Злонамеренный провокатор этой возможностью не воспользуется – не для того он все затевал, чтобы потом извиняться. А вот человек, который просто сделал глупость – поймет, что был неправ, принесет извинения и больше так делать не будет. И в этом случае торжеством справедливости будет прощение, а не суровая кара.

    В фильме «Место встречи изменить нельзя» Жеглов произносит хорошо запомнившиеся слова: «Милосердие – поповское слово». Это, в общем-то, верно – это одно из ключевых слов для нашей религиозной и культурной традиции. В нашей истории происходили очень страшные вещи, когда мы его забывали.

    Поэтому очень важно помнить о том, что раскаивающихся надо прощать, да и, вообще, людей, по возможности, жалеть и щадить. Таково требование нашей веры – но не только ее. Того же требует здравый смысл. Никому не понравится жить в обществе без милосердия. 

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