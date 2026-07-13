Милосердие – поповское слово?

Недавно суд принял решение освободить из-под стражи москвичку Ксению Белоусову. Молодая женщина печально прославилась тем, что сделала кальян на пасхальном куличе и была привлечена к ответственности за оскорбление чувств верующих. Ситуация осложнилась тем, что она уже находилась под условным приговором – за хранение мефедрона, так что едва не попала тюрьму на три года сразу за оба проступка.
Ксения, однако, направила в Церковь письмо с выражением раскаяния, и Церковь попросила смягчить наказание. Так и произошло – приговор за хранение наркотиков остался условным, ей назначили 200 часов общественных работ.
Замглавы отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе приветствовал решение суда, сказав, что «российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви».
Это судебное решение важно по нескольким причинам.
Прежде всего, конечно, оно важно для конкретной молодой женщины, которая теперь не поедет в тюрьму – а пережитый опыт поможет ей более разумно распоряжаться своей свободой. Но оно важно и для общества в целом, потому что напоминает о том, что смысл закона – не в закручивании гаек ради самого закручивания, а в том, чтобы защищать и сохранять общество. Закон должен отражать наши традиционные ценности. И важно помнить, что милосердие – одна из этих ценностей.
Сама по себе статья об оскорблении чувств верующих была создана для того, чтобы пресекать злонамеренные провокации, которые стоит отличать от обычной глупости. Религия – важная часть идентичности людей, которая имеет для них значение даже в том случае, если сами они не живут религиозной жизнью.
Именно здесь и видят свой шанс провокаторы – они пытаются озлобить людей против друг друга, вызвать бурные эмоции и сыграть на них. И деятельность таких провокаторов должна пресекаться по закону. Дело не в том, что государство должно поддерживать благочестие – конечно, не должно, это не его работа. Но оно должно поддерживать гражданский мир – а для этого пресекать разжигание как национальной, так и религиозной ненависти. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты, и их следует применять благоразумно и взвешенно.
В уголовном праве существует принцип «экономии репрессии», который означает, что «из всех целесообразных способов применения наказания следует выбирать наименее репрессивное, а если репрессия не целесообразна, то ее вообще не следует применять». Иными словами, следует обходиться наименее суровыми мерами, которые позволят пресечь зло. Людей надо по возможности щадить.
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Этот принцип утвердился далеко не сразу – и он довольно хрупок, потому что многим все время кажется, что для эффективного пресечения безобразий их надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако этот принцип очень важен – и глубоко укоренен в нашей истории и культуре.
Одна из важнейших ценностей православия – покаяние и прощение. Церковь учит, что каждый из нас – грешник, который перед судом Божиим может надеяться только на незаслуженную милость. А прося о помиловании у Бога, ты не должен требовать суровых кар другим. Иногда бывает нужно заключить злодея в тюрьму, чтобы он не вредил другим – но нельзя предаваться мстительности и злобе. Всегда надо искать возможности проявить милость, а не суровость. В частности, поэтому нельзя преследовать глупость так же сурово, как злонамеренность.
Как понять, где пролегает грань между тем и другим? Она не всегда очевидна, но одна из возможностей ее выявить – дать человеку возможность извиниться, раскаяться.
Злонамеренный провокатор этой возможностью не воспользуется – не для того он все затевал, чтобы потом извиняться. А вот человек, который просто сделал глупость – поймет, что был неправ, принесет извинения и больше так делать не будет. И в этом случае торжеством справедливости будет прощение, а не суровая кара.
В фильме «Место встречи изменить нельзя» Жеглов произносит хорошо запомнившиеся слова: «Милосердие – поповское слово». Это, в общем-то, верно – это одно из ключевых слов для нашей религиозной и культурной традиции. В нашей истории происходили очень страшные вещи, когда мы его забывали.
Поэтому очень важно помнить о том, что раскаивающихся надо прощать, да и, вообще, людей, по возможности, жалеть и щадить. Таково требование нашей веры – но не только ее. Того же требует здравый смысл. Никому не понравится жить в обществе без милосердия.