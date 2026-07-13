  • Новость часаЕвросоюз ввел санкции против группы «российских хакеров» Turla
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 13:29 • Новости дня

    Бельгия обвинила Еврокомиссию в бездействии из-за Израиля

    Politico: Бельгия обвинила ЕК в бездействии в отношении израильских поселений

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Бельгии раскритиковал Еврокомиссию за недостаточные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями, что вызвало раскол среди стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложенные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями являются недостаточными, пишет Politico.

    На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе обсуждался документ, подготовленный командой Урсулы фон дер Ляйен, в котором предлагались такие варианты, как запретительные пошлины и система лицензирования.

    «Европейская комиссия наконец-то предложила некоторые варианты на двух страницах. Так что возникает ощущение, что они бросили кость, которую можно погрызть, вместо того, чтобы проявить реальное желание двигаться вперед», – сказал Прево журналистам. Он добавил, что Евросоюз уже некоторое время не выступает в качестве авторитетного геополитического игрока в контексте палестино-израильского конфликта.

    Вопрос ограничения торговли с израильскими поселениями стал одной из главных тем встречи. Группа стран, включая Бельгию, Нидерланды, Испанию и Ирландию, стремится сформировать большинство, чтобы заставить Еврокомиссию внести официальное предложение для голосования. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас поддержала юридическую службу Европейского совета, отметив необходимость решения этого вопроса.

    Министры из Нидерландов и Испании также призвали к общеевропейскому прекращению торговли с поселениями, подчеркнув, что их страны уже приняли двусторонние меры. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Мадрид уже запретил такой импорт на двустороннем уровне, и Евросоюз должен последовать этому примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд государств Евросоюза попытался сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями.

    Весной Испания призвала ввести европейские санкции против Израиля за действия в секторе Газа.

    В прошлом году Еврокомиссия предложила обложить пошлинами более трети израильского экспорта.

    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    13 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

    Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

    «Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

    Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

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    10 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    Вучич: Антироссийские санкции не ускорят евроинтеграцию Сербии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белград не сможет оперативно стать частью европейского сообщества даже в случае полного присоединения к западным ограничительным мерам против Москвы, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    «Ключевым условием всегда являются санкции против России», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    Он добавил, что Белград осознанно отказался вводить ограничения против белорусского руководства. По мнению президента, даже полное присоединение к антироссийским мерам не гарантировало бы быстрого вступления в европейское сообщество.

    Глава государства уверен, что Брюссель всегда найдет дополнительные поводы для затягивания процесса. В частности, европейские чиновники немедленно подняли бы сложный вопрос о статусе Косова и Метохии.

    Накануне президент республики Александр Вучич исключил скорое вступление Сербии в Евросоюз.

    Министр правительства Ненад Попович рассказал об угрозах в адрес Белграда из-за отказа от антироссийских ограничений.

    В прошлом году Европарламент приостановил процесс евроинтеграции страны до введения санкций против России.

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    10 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 580 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе пятничных торгов котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали падение на 2,4%, опустившись до отметки 578 долларов за тысячу кубометров.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию со значения 580,2 доллара, потеряв 2% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости». К середине дня падение усилилось, и стоимость тысячи кубометров достигла 578,1 доллара.

    Днем ранее президент США сообщил о контактах с иранскими представителями, желающими заключить соглашение. При этом еще в среду американский лидер отмечал, что «в переговорах с Ираном больше нет смысла», а режим прекращения огня утратил силу. На фоне этих заявлений нефть Brent подорожала на 6%, превысив 79 долларов за баррель, а газовые котировки в Европе достигали 584,6 доллара.

    Резкий рост цен на энергоносители начался весной после ударов по Ирану и сокращения производства СПГ Катаром. Пик стоимости газа в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта. Исторический максимум котировок, не имеющий аналогов с 1996 года, был установлен в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее биржевые котировки на голубое топливо поднялись до 585,5 доллара.

    В среду цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского лидера.

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    10 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    ЕС начал обсуждение членства Украины и Молдавии только по одному блоку из пяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз поддержал запуск июльских переговоров о присоединении Украины и Молдавии исключительно по одному тематическому блоку из пяти возможных.

    «Сегодня все страны ЕС поддержали открытие кластера номер шесть на переговорах о приеме с Украиной и Молдавией», – сообщило ирландское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Месяцем ранее Европейская комиссия инициировала диалог по базовым ценностям. Тогда же европейские чиновники заявляли о намерении открыть обсуждения по всем остальным направлениям уже в июле текущего года.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении в середине июня. Позже Венгрия выступила против открытия новых переговорных кластеров.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал форсирование этого процесса нечестным.

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    11 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Варшаве согласились обсуждать модернизацию МиГ-29 для Киева за его счет

    Польша согласилась обсудить модернизацию истребителей МиГ-29 за счет Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава готова помочь с обновлением боевых самолетов для украинских вооруженных сил, однако все финансовые расходы должно взять на себя соседнее государство, заявили власти Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности обсуждать модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29. Однако он подчеркнул, что оплачивать эти работы придется Киеву, отмечает РИА «Новости».

    «Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», -заявил глава ведомства.

    Ранее польская сторона планировала обменять свои самолеты на беспилотные технологии. Поскольку Киев отказался поставлять дроны, передача истребителей была приостановлена. Сейчас государства возобновили переговоры, при этом министр указал на важность принципов взаимности и солидарности.

    Косиняк-Камыш также не исключил запуск механизма финансовой помощи от одной из европейских стран. На данный момент у Варшавы осталось 14 истребителей МиГ-29. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан к 2028 году.

    Свои заявления министр сделал во время визита на Украину по случаю годовщины Волынской резни. Он призвал соседнее государство говорить правду о событиях прошлого ради движения вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Позднее польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    В начале июля Варшава запланировала утилизировать 14 предназначавшихся для соседнего государства боевых машин.

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    11 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий политик и лидер политической партии DOMOV Павол Слота предложил кандидатуру премьер-министра Словакии Роберта Фицо на должность главного переговорщика между Европейским союзом и Россией.

    «Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

    Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

    «То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

    Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.

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    11 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

    Армия Израиля атаковала южные районы Ливана с применением авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в субботу израильские военные атаковали юг Ливана с воздуха, а также приступили к сносу гражданской инфраструктуры с помощью тяжелых бульдозеров.

    Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».

    «Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.

    Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.

    Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.

    В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.

    В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

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    11 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

    Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши возведут мемориальный комплекс с Вечным огнем, на котором увековечат имена всех идентифицированных погибших от рук украинских националистов.

    Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

    Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

    В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

    Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

    В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.

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    11 июля 2026, 15:37 • Новости дня
    Euractiv назвал Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Издание Euractiv назвало Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское объединение из 450 млн граждан переживает острый системный кризис на фоне политической слабости ключевых стран и фактической невозможности дальнейшего расширения, отмечают СМИ.

    Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».

    «Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.

    Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.

    Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.

    Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.

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    10 июля 2026, 14:25 • Новости дня
    ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель уже приступил к реализации направлений, связанных с выпуском стратегических систем ПВО, заявили в Еврокомиссии, комментируя информацию о возможной сборке комплексов Patriot на украинской территории.

    «Украина и Европейский союз уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза», – заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает РИА «Новости».

    По его словам, соответствующие инициативы стали частью европейской оборонной программы SAFE. В рамках этой программы государства ЕС могут получить кредиты для расширения выпуска важных оборонных систем.

    Ренье отказался прямо комментировать заявления Владимира Зеленского об организации производства на Украине, но подтвердил наличие множества общих рабочих направлений.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны.

    Западные СМИ отметили длительные сроки создания зенитных перехватчиков на украинской территории.

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    10 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Израиль ликвидировал в секторе Газа командира спецотряда ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешной ликвидации высокопоставленного палестинского командира.

    «Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа и ликвидировала командира отряда «Нухба» военного крыла ХАМАС Яхъю Хамдана, атаковавшего военную базу Реим во время резни 7 октября 2023 года», – говорится в официальном заявлении, передает ТАСС.

    По данным военных, в последние месяцы Хамдан «регулярно организовывал нападения на израильских солдат и восстанавливал боевой потенциал группировки». Поскольку «он представлял прямую угрозу», его уничтожили с помощью точечного удара с воздуха. В ведомстве подчеркнули, что перед атакой были предприняты все необходимые шаги для минимизации ущерба мирному населению анклава.

    Ранее израильские военные уничтожили руководителя специального подразделения «Нухба» Мухаммеда Абу Таима.

    В конце мая ЦАХАЛ ликвидировал нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде.

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