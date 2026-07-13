Бельгия обвинила Еврокомиссию в бездействии из-за Израиля

Politico: Бельгия обвинила ЕК в бездействии в отношении израильских поселений

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложенные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями являются недостаточными, пишет Politico.

На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе обсуждался документ, подготовленный командой Урсулы фон дер Ляйен, в котором предлагались такие варианты, как запретительные пошлины и система лицензирования.

«Европейская комиссия наконец-то предложила некоторые варианты на двух страницах. Так что возникает ощущение, что они бросили кость, которую можно погрызть, вместо того, чтобы проявить реальное желание двигаться вперед», – сказал Прево журналистам. Он добавил, что Евросоюз уже некоторое время не выступает в качестве авторитетного геополитического игрока в контексте палестино-израильского конфликта.

Вопрос ограничения торговли с израильскими поселениями стал одной из главных тем встречи. Группа стран, включая Бельгию, Нидерланды, Испанию и Ирландию, стремится сформировать большинство, чтобы заставить Еврокомиссию внести официальное предложение для голосования. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас поддержала юридическую службу Европейского совета, отметив необходимость решения этого вопроса.

Министры из Нидерландов и Испании также призвали к общеевропейскому прекращению торговли с поселениями, подчеркнув, что их страны уже приняли двусторонние меры. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Мадрид уже запретил такой импорт на двустороннем уровне, и Евросоюз должен последовать этому примеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд государств Евросоюза попытался сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями.

Весной Испания призвала ввести европейские санкции против Израиля за действия в секторе Газа.

В прошлом году Еврокомиссия предложила обложить пошлинами более трети израильского экспорта.