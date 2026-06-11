Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Польша потребовала от Киева отменить решение об увековечении УПА
Власти Польши призвали украинское руководство пересмотреть решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования в честь УПА* (организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России).
Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования «имени героев УПА* (организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России)», передают «Вести». Подобные шаги могут негативно сказаться на двусторонних отношениях между странами.
В польских комментариях подчеркивается высокая чувствительность темы УПА для общества. Особое внимание обращается на историческую память о событиях периода Второй мировой войны.
Официальных комментариев со стороны Киева по польскому требованию пока не поступало. Решение о присвоении почетного наименования ранее объявили украинские военные структуры.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить присвоение части ВСУ имени героев УПА.
Позже глава польского оборонного ведомства пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.
На фоне этих событий в парламенте республики произошел массовый конфликт из-за чествования украинских националистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ