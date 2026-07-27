В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Неизвестные обстреляли еврейские пекарни в Торонто
Власти Торонто признали нападение на две еврейские пекарни актом антисемитизма
В канадском Торонто неизвестные открыли огонь и устроили погром в двух пекарнях, принадлежащих этническим евреям.
Группа злоумышленников атаковала два заведения местной сети, которая принадлежит этническим евреям. Об инциденте со ссылкой на городскую полицию сообщает CNN.
Правоохранители уточнили, что одну из пекарен обстреляли, а стены второй повредили тупыми предметами, отмечает ТАСС.
Местная полиция уже начала расследование, квалифицировав инцидент как преступление на почве ненависти. Мэр Торонто Оливия Чоу прямо назвала эти атаки проявлением антисемитизма.
«Это гнусные и неприемлемые действия», – подчеркнула градоначальница. Она также пообещала горожанам усилить борьбу с подобными преступлениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.
Британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.