Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.
Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».
Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.
Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.
При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.
Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.
Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.
В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.