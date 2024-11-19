Песков: Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной

Песков заявил о возможности ядерного ответа России на применение Украиной западных ракет

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия. Это заявление стало ответом на вопрос журналистов о том, будет ли Россия рассматривать использование Украиной западных неядерных ракет как агрессию с поддержкой ядерного государства, сообщает ТАСС.

«Да, об этом говорится», – заявил представитель Кремля, подчеркивая, что доктрина РФ оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае такой агрессии.

Потенциальный противник должен осознавать неизбежность ответных действий, что является основой политики ядерного сдерживания.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

Песков заявил о важности глубокого анализа текста новой ядерной доктрины России как внутри страны, так и за ее пределами.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.