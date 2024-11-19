G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Песков: Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной
Песков заявил о возможности ядерного ответа России на применение Украиной западных ракет
Обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против РФ или Белоруссии, создавая критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия. Это заявление стало ответом на вопрос журналистов о том, будет ли Россия рассматривать использование Украиной западных неядерных ракет как агрессию с поддержкой ядерного государства, сообщает ТАСС.
«Да, об этом говорится», – заявил представитель Кремля, подчеркивая, что доктрина РФ оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае такой агрессии.
Потенциальный противник должен осознавать неизбежность ответных действий, что является основой политики ядерного сдерживания.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.
Песков заявил о важности глубокого анализа текста новой ядерной доктрины России как внутри страны, так и за ее пределами.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.