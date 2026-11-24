Столичные аэропорты продолжили работу в снегопад

Tекст: Катерина Туманова

В московском регионе из-за непогоды по состоянию на 21:00 мск задержали 17 рейсов, еще пять вылетов отложили более чем на два часа, сообщает Росавиация в Max-канале.

В ведомстве напомнили, что в случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице в рамках федеральных авиационных правил.

«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме», – уточнили там.

В авиагаванях регулярно проводят контрольную очистку и обработку взлетно-посадочных полос реагентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник аэропорт Шереметьево временно сократил количество взлетно-посадочных операций из-за сильного снегопада. Авиакомпания «Победа» решила выполнить часть рейсов из Шереметьева через аэропорт Внуково. В понедельник столичные воздушные гавани создали запасы противообледенительных реагентов в преддверии непогоды.