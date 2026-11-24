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Московские аэропорты продолжили работу в условиях сильного снегопада
Столичные аэропорты продолжили работу в снегопад
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжили прием и отправку рейсов, несмотря на продолжающийся в столичном регионе снегопад.
В московском регионе из-за непогоды по состоянию на 21:00 мск задержали 17 рейсов, еще пять вылетов отложили более чем на два часа, сообщает Росавиация в Max-канале.
В ведомстве напомнили, что в случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице в рамках федеральных авиационных правил.
«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме», – уточнили там.
В авиагаванях регулярно проводят контрольную очистку и обработку взлетно-посадочных полос реагентами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник аэропорт Шереметьево временно сократил количество взлетно-посадочных операций из-за сильного снегопада. Авиакомпания «Победа» решила выполнить часть рейсов из Шереметьева через аэропорт Внуково. В понедельник столичные воздушные гавани создали запасы противообледенительных реагентов в преддверии непогоды.