Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья по просьбе СПЧ

Tекст: Вера Басилая

Решения о расширении кредитных каникул и пересмотре выплат семьям погибших участников специальной военной операции утвердил президент Владимир Путин. Изменения коснутся военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, которые теперь смогут воспользоваться поддержкой, аналогичной мерам для бойцов СВО, включая кредитные каникулы и списание долгов в случае гибели.

Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, подчеркнула важность этих инициатив и заявила: «Очень важные инициативы теперь реализуются в жизнь! Это дети и защита их прав. В данном случае речь идет о малышах, которые были зачаты до, а родились уже после гибели отца-военнослужащего. Президент дал поручение проанализировать законодательство и внести изменения при необходимости».

В частности, поводом для изменений стала история Анастасии Лукиных и ее ребенка, который родился спустя несколько дней после гибели отца. Суд признал малыша членом семьи погибшего военнослужащего, и ему назначены все положенные выплаты. Также будет проведен анализ практики осуществления единовременных выплат членам семей погибших участников СВО с возможным расширением круга получателей.

В опубликованном на сайте Кремля документе содержится семь поручений, направленных на совершенствование законодательства и повышение социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Президент Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на бойцов, отражающих вооруженное вторжение.

Ранее глава государства поддержал предложение о расширении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации.

Также российский лидер утвердил закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для участников СВО.