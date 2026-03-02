  • Новость часаПутин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня

    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    2 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».

    По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».

    Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских войск на глубинных рубежах города Константиновка в Донецкой народной республике рушится, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что группировка противника оказалась под массированными ударами со стороны Вооруженных сил России.

    «Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.

    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    1 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бои на краснолиманском и красноармейско-добропольском направлениях продолжаются, российские подразделения держат ситуацию под контролем, следует из заявлений главы ДНР Дениса Пушилина.

    Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

    «В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

    На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    2 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Черным морем нейтрализовали 67 дронов, над Кубанью – 66, над Крымом – 23, указало ведомство в Max.

    Над Азовским морем сбили восемь дронов, над Белгородской областью – четыре, над Курской – три, над Астраханской – один.

    Вечером в воскресенье над страной уничтожили 57 дронов ВСУ.

    Также днем 1 марта за три часа сбили 48 дронов ВСУ.

    1 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Пьяный военком на Украине при мобилизации угрожал строителям оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Иршава на Украине начальник военкомата в пьяном виде пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Пьяный начальник военкомата в городе Иршава на западе Украины попытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел во время ремонта моста, где военком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к рабочим и потребовал сдаться военкомату, при этом демонстрируя оружие.

    После того, как строители вызвали полицию, начальник Иршавского военкомата Алексей Травов вместе с подчинёнными быстро покинул место происшествия. Областной военкомат Закарпатья подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

    В официальном сообщении военкомата говорится: «Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования… В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    1 марта 2026, 17:26 • Новости дня
    Над Россией сбили 84 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В воскресенье во второй половине дня дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 84 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны.

    Над Черным морем сбито 34 дрона, над Крымом – 24, над Кубанью – 11, указало ведомство в Max.

    Над Белгородской областью сбили семь дронов, над Азовским морем – пять, над Курской областью – два, над Брянской – один.

    Напомним, в первую половину дня 1 марта над Россией перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ.

    В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 украинских БПЛА.

    1 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников, из которых большинство было сбито над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

    В течение трёх часов системы противовоздушной обороны России уничтожили 48 беспилотников, запущенных ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что атака была отражена первого марта с 17:00 до 20:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Россией в первую половину дня в воскресенье.

    2 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    2 марта 2026, 04:48 • Новости дня
    Подполье узнало об увеличении военных кладбищ ВСУ втрое на востоке Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные кладбища на востоке Украины увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом, при этом отмечается острая нехватка мест, сообщили представители пророссийского подполья.

    «Кладбища на востоке Украины, по нашим наблюдениям, демонстрируют стабильный рост – увеличились более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем такая тенденция наблюдается именно на военных кладбищах, захоронение на которых считается весьма почетным», – рассказал ТАСС представитель подполья.

    По его словам, расширять места для захоронений не успевают, свободные места заканчиваются быстро. В результате участились случаи, когда за новые участки на военных кладбищах возникает борьба между родственниками погибших.

    В подполье отметили, что ситуация становится все острее на фоне продолжающегося конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    2 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Новороссийску пострадали пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске различные ранения получили пять мирных жителей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    В Новороссийске ввели режим ЧС, по этому городу пришелся самый сильный удар, сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.

    «Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации», – добавил губернатор.

    Согласно предварительной информации, повреждения получили восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.

    «Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь», – заключил Кондратьев.

    Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в ночь на понедельник повреждения получили два многоквартирных и пять частных домов.

    В ходе атаки на Новороссийск пострадал человек.

    2 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в период с 5 по 8 марта, причем среди возможных площадок называют Абу-Даби, Турцию и Швейцарию.

    Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».

    По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.

    Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.

    Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.

    2 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеком»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчёт модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». В Минобороны России сообщили: «Расчет ТОС-1А »Солнцепек« начал движение с группой прикрытия на огневую позицию. Прибыв на место, расчет боевой машины оперативно выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам, уничтожив опорный пункт формирования ВСУ».

    После завершения боевой работы расчет вместе с группой огневой поддержки немедленно покинул огневую позицию, отметили в ведомстве. Подчеркивается, что операция проводилась в рамках действий российской группировки «Центр» на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек» зарекомендовала себя как одна из самых мощных артиллерийских систем в современной армии России. Система «Солнцепек» поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Она также уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР.

    2 марта 2026, 06:23 • Новости дня
    Морпехи под прикрытием тумана сожгли броневик ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские артиллеристы воспользовались плохой видимостью и нанесли неожиданный удар по технике противника, перевозившей личный состав на красноармейском направлении, сообщил старший наводчик 40-й бригады морской пехоты с позывным «Певец».

    Бойцы группировки войск «Центр» скрытно заняли позицию благодаря погодным условиям, пояснил «Певец» РИА «Новости».

    «Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ», – рассказал военный.

    По словам бойца, противник рассчитывал остаться незамеченным в тумане. Однако украинские военные были удивлены внезапным появлением полного пакета реактивных снарядов буквально из ниоткуда.

    Ранее источник сообщал, что потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии фронта, начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области.

    До этого российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

