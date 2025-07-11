По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Стало известно о переброске колумбийских наемников в Сумскую область
Российские силовые структуры сообщили о массовом перемещении колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.
Киев перебросил значительное число колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения, состоящие из колумбийских наемников, массово направляются в регион. Он подчеркнул: «В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Так что можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария сообщила о начале расследования в отношении 14 наемников за службу в ВСУ. В селе Гуево среди боевиков ВСУ выявили польских и англоязычных наемников.