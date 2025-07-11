  • Новость часаТрамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 06:10 • Новости дня

    Стало известно о переброске колумбийских наемников в Сумскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры сообщили о массовом перемещении колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    Киев перебросил значительное число колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, подразделения, состоящие из колумбийских наемников, массово направляются в регион. Он подчеркнул: «В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Так что можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария сообщила о начале расследования в отношении 14 наемников за службу в ВСУ. В селе Гуево среди боевиков ВСУ выявили польских и англоязычных наемников.

    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

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    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

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    10 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные применили комплекс «Искандер» для удара по временной дислокации украинских морпехов в районе Баратовки Николаевской области.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позициям 35-й бригады морпехов в районе населенного пункта Баратовка.

    В Минобороны России заявили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроительными предприятиями в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата. Подпольные группировки ликвидировали боевиков под Николаевом.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    10 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении полностью дезертировал штаб одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, что поставило под сомнение боеспособность 150-й бригады.

    В одном из подразделений вооружённых сил Украины на сумском направлении весь штаб батальона дезертировал во главе с командиром, передает ТАСС. Об этом сообщили российские силовики.

    По их словам, 150-я бригада ВСУ продемонстрировала «полную небоеспособность» на этом участке фронта. Представитель силовых структур отметил, что такой случай массового дезертирства – показательный пример деморализации среди украинских военных на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что военные, попав за границу, не хотят возвращаться на Украину.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    10 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив аппараты над Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

    За последние три часа дежурные подразделения ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что атака велась с 17.00 до 20.00 по московскому времени.

    Согласно официальной информации, одиннадцать БПЛА были сбиты над Курской областью, девять – над Брянской областью, три – над Калужской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом.

    В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Решительные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников украинской армии на российские регионы. За полтора часа военные сбили 25 аппаратов.

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    10 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью российские силы ПВО нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были сбиты над акваторией Черного моря.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, еще два – над территорией Республики Крым. Кроме того, по одному беспилотнику был уничтожен в Пензенской и Курской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь средства ПВО России сбили 91 украинский беспилотник. Один из украинских беспилотников был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.

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    10 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление «Волков Да Винчи»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» и боевиков националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России), сообщила сумская администрация.

    «Сумская администрация сообщает, что на данный участок фронта переброшен 1 ошп (ранее «Волки Да Винчи», «Правый сектор»). Медийное подразделение ВСУ не участвует в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумское направление ВСУ перебрасывают наиболее боеспособные подразделения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако их атаки остаются безуспешными. Российские войска отражают контратаки и продолжают наступление в населенных пунктах Варачино и Юнаковка, а также в лесных массивах, продвигаясь более чем на 1,3 км. В течение суток ВСУ провели десять контратак, задействовав свыше 40 человек; в результате 20 были уничтожены, 16 – получили ранения и остались на линии столкновения, лишь немногим удалось отступить.

    На Теткинском направлении российские войска выбили ВСУ с позиций в районе Рыжевки и в лесных массивах в окрестностях Бессаловки, отбросив их от российской границы. Артиллерия и FPV-дроны России уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы и артиллерийское орудие ВСУ в глубине Сумской области. За сутки украинские войска предприняли две неудачные контратаки в районах Рыжевки и Бессаловки, большая часть личного состава ВСУ была уничтожена, а выжившие отступили вглубь Сумской области.

    На Волчанском и Липцовском направлениях артиллерийским огнем были уничтожены девять украинских штурмовых групп, автомобильная техника и станция РЭБ.

    На Харьковском направлении южнее Мелового «Северяне» продолжают наступление, несмотря на переброску украинских штурмовых групп. Российские силы продвинулись в лесных массивах более чем на 800 м и уничтожили несколько боевых групп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи и являвшийся одним из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*», уничтожен под Артемовском в 2023 году.

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    10 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Российские спецслужбы получили список сотрудников одесского ТЦК с адресами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры получили базу данных с именами и домашними адресами всех сотрудников территориальных центров комплектования в Одессе.

    Сотрудники российских силовых структур располагают поименным списком всего личного состава территориальных центров комплектования в Одессе, передает ТАСС. Данные включают не только имена, но и домашние адреса каждого сотрудника.

    По словам источника агентства, в настоящее время все сведения о работниках ТЦК были сведены воедино, и у российских властей есть полный доступ к этой информации. «У нас сейчас есть список всего личного состава ТЦК Одессы. Поименный, с адресами, мы им обладаем», – заявил представитель силовых структур.

    Он также уточнил, что база с такими данными уже была создана и объединяет всю доступную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны подтвердили нанесение ударов по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание местного военкомата.

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    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    За связь с разведкой Израиля целый народ подвергся изгнанию

    Миллионы этнических афганцев уже в ближайшие дни должны покинуть Иран. Процесс их насильственной депортации уже вызвал в соседнем Афганистане гуманитарный кризис. Чем провинилась перед иранским государством община афганцев – и почему эту проблему таким способом окончательно не решить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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