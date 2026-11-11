Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

Tекст: Олег Исайченко

В ночь на среду российские средства ПВО сбили 627 беспилотников, сообщили в Минобороны. Одна из самых массированных атак пришлась на Ленинградскую область. Над регионом уничтожили около 150 дронов.

Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max, целью противника была портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе. После попадания нескольких беспилотников там произошло возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали три человека.

В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

Налет на российские регионы произошел в преддверии второго дня трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби. Тем временем Bloomberg отмечает: атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Напомним, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

В экспертном сообществе считают, что удары ВСУ по инфраструктуре Усть-Луги минувшей ночью произошли неслучайно и имеют прямое отношение к переговорам в Абу-Даби. Так, по словам политолога Станислава Ткаченко, противник мог преследовать сразу две цели.

«Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил он.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

«Среди тем второго дня переговоров – обмен пленными, гарантии безопасности и возможные частичные договоренности по морской и энергетической инфраструктуре. Логика базарная: прежде чем выторговывать перемирие для портов, подожги порт противника. Чтобы было что положить на прилавок»,

– объяснил он логику ВСУ. Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику за счет ограничений экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

Впрочем, ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США. «С Балтики, из Приморска и той же Усть-Луги, сейчас идет российский дизель в Америку. Перед промежуточными выборами Дональд Трамп снял с него санкции, а Москва и Вашингтон договорились почти о 5 млн тонн до марта. Первый танкер с 40 тыс. тонн солярки уже стоит у американского берега. Киев признается, что следит за восемью такими судами. Так что Усть-Луга – записка посреднику», – указал Коц.

По мнению Ткаченко, нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры. «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – подчеркнул собеседник.

В свою очередь Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, напоминает: «Украина целенаправленно наносит удары по объектам российской нефтепереработки и объясняет это стремлением устроить дефицит топлива на внутреннем рынке России. Однако удар по портовой зоне Усть-Луги частично подрывает эту логику».

Экономист напомнил, что Усть-Луга – крупный порт с развитой инфраструктурой: там расположены, в частности, химические предприятия и терминалы минеральных удобрений, комплекс по переработке газового конденсата и экспортный терминал компании «Новатэк».

«Например, в случае с «Новатэком» схема выглядит следующим образом: компания добывает газ и газовый конденсат, затем его стабилизирует на Пуровском заводе, после чего по железной дороге доставляет в Усть-Лугу. Там сырье перерабатывают в конечные нефтепродукты – бензин, дизель, авиакеросин, газойль, которые затем идут на экспорт», – рассказал специалист.

Стал ли этот терминал целью нынешней атаки ВСУ – пока неизвестно. Если версия подтвердится, то речь пойдет об ударе по инфраструктуре, через которую поставки потенциально могут идти в США. Юшков не исключает, что топливо, которое Россия направила в Штаты в рамках дизельной сделки, может принадлежать «Новатэку» и идти с его терминала.

«Дело в том, что компания не находится в SDN-листе США – в отличие от «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Другими словами,

американская сторона формально может приобрести дизтопливо «Новатэка» без дополнительных исключений из-под санкций и без оформления генеральных лицензий»,

– детализировал он. Кроме того, ранее стало известно, что «Новатэк» ведет переговоры с компаниями из США: те заинтересованы в его технологии строительства железобетонных гравитационных платформ для возведения СПГ-завода на Аляске. Причем российская компания может принять участие в этом проекте, напомнил Юшков.

«То есть, по сути, Украина стремится не только к тому, чтобы дизельное топливо не попало в США. Она бьет по компании, которая находится на продвинутой стадии переговоров с Вашингтоном о сотрудничестве. Такая ситуация способна вбить еще больший клин между США и Киевом», – заключил аналитик.