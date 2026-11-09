Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

Tекст: Ольга Никитина

Зачем размораживать холодильник

Ледяная «шуба» в морозильной камере занимает полезное пространство и мешает нормальной эксплуатации прибора. Чем толще становится слой льда, тем сложнее пользоваться ящиками и полками.

В моделях, которые требуют ручной разморозки, наледь необходимо периодически удалять. Одновременно удобно провести полноценную уборку камер, вымыть полки и проверить состояние уплотнителей.

Если холодильник оснащен системой No Frost и работает исправно, заметного слоя льда на внутренних стенках обычно быть не должно.

Как часто нужно размораживать холодильник

Единого графика для всех холодильников нет. Частота зависит от системы разморозки, конструкции конкретной модели, влажности в помещении и того, как часто открывают дверцу.

Главный источник информации – инструкция производителя.

Холодильники без No Frost

Модели с ручным размораживанием отключают по мере накопления льда.

Практический ориентир – слой наледи около 4–5 мм. Не обязательно ждать определенного месяца или размораживать холодильник строго три или четыре раза в год: если льда почти нет, процедура может требоваться реже.

Если наледь появляется очень быстро, стоит проверить, плотно ли закрывается дверца и исправен ли уплотнитель.

Холодильники No Frost

Исправная система No Frost автоматически удаляет иней с испарителя, поэтому регулярная ручная разморозка ей, как правило, не нужна.

Однако холодильник все равно необходимо периодически отключать для гигиенической уборки – обычно по мере загрязнения или в сроки, которые рекомендует производитель.

Если на стенках No Frost появляется значительный слой льда, причиной могут быть:

– неплотно закрытая дверца;

– частое или длительное открывание холодильника;

– загрязнение или обмерзание дренажа;

– перекрытые вентиляционные отверстия;

– неисправность системы оттаивания или вентиляции.

Если после полной разморозки лед быстро появляется снова, лучше обратиться в сервис.

Как правильно разморозить холодильник: пошаговая инструкция

1. Подготовьте продукты

Перед отключением холодильника освободите холодильную и морозильную камеры.

Скоропортящиеся продукты лучше переложить в другой холодильник, термоконтейнер или термосумку с аккумуляторами холода.

Использовать балкон как универсальную замену холодильнику не стоит. Даже зимой температура там может заметно меняться, а продукты – нагреваться на солнце или, наоборот, замерзать.

Для охлажденных продуктов безопаснее поддерживать температуру около +4°C и ниже, а для длительного хранения замороженных – около –18°C и ниже.

2. Отключите холодильник от сети

Выньте вилку из розетки. Если модель позволяет отдельно отключить нужную камеру, следуйте инструкции производителя.

Откройте дверцы.

3. Достаньте полки и ящики

Съемные элементы удобнее вымыть отдельно.

Не стоит сразу помещать очень холодное стекло под горячую воду: резкий перепад температуры может повредить материал. Дайте полкам немного нагреться до комнатной температуры.

4. Подготовьте место для талой воды

Положите возле холодильника хорошо впитывающую ткань или полотенца.

Если конструкцией предусмотрена емкость или канал для отвода воды, установите их так, как указано в инструкции.

Сколько времени размораживается холодильник

Точного универсального времени нет.

Небольшой слой инея может растаять за несколько часов. Если льда много или он находится в скрытых каналах и около испарителя, полная разморозка способна занять значительно больше времени.

Для отдельных неисправностей производители рекомендуют оставлять холодильник отключенным до 24 часов, чтобы скрытый лед полностью растаял.

Поэтому правило «любой холодильник размораживается за 4–10 часов» использовать не стоит.

Главный критерий – лед должен полностью исчезнуть, включая участки, которые доступны для осмотра.

Как быстро разморозить холодильник

Самый безопасный способ – естественное размораживание при открытых дверцах.

Можно ускорить процесс без нагрева:

– заранее начать процедуру, когда продуктов в холодильнике немного;

– открыть дверцы камер;

– обеспечить обычную циркуляцию воздуха в помещении;

– своевременно убирать уже отделившиеся куски льда, если они снимаются свободно и без усилия;

– использовать только пластиковый скребок, если он предусмотрен производителем.

Можно ли размораживать холодильник феном

Лучше не использовать фен.

Горячий воздух может деформировать внутренние пластиковые элементы, повредить уплотнители и электрооборудование. Кроме того, сочетание электроприбора и талой воды создает дополнительный риск.

Производители холодильников прямо рекомендуют дать льду растаять естественным путем.

Можно ли ставить в холодильник кастрюлю с горячей водой

Без прямого разрешения в инструкции конкретной модели этот способ лучше не использовать.

Резкий локальный нагрев способен повредить пластик и другие элементы камеры. Особенно нежелательно ставить горячую посуду непосредственно на пластиковые или стеклянные поверхности.

Можно ли откалывать лед ножом

Нет.

Нож, отвертка или другой острый предмет может проколоть или повредить элементы холодильной системы и внутреннее покрытие камеры.

Если лед не отделяется сам, необходимо дождаться его естественного оттаивания.

Что делать с продуктами во время разморозки

Особое внимание необходимо уделять мясу, рыбе, молочным продуктам и готовым блюдам.

Скоропортящуюся еду нельзя надолго оставлять при комнатной температуре.

Если замороженные продукты все еще содержат кристаллы льда или их температура не превышала примерно +4°C, их можно использовать или в ряде случаев снова заморозить.

Если скоропортящиеся продукты находились при температуре выше +4°C около двух часов и более, их безопасность уже нельзя считать гарантированной.

Поэтому при длительной разморозке лучше заранее подготовить термосумку, аккумуляторы холода или место в другом холодильнике.

Чем мыть холодильник после разморозки

После полного таяния льда камеры необходимо вымыть.

Для обычной уборки подойдет мягкое моющее средство, предназначенное для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, или другой состав, разрешенный производителем холодильника.

Некоторые производители допускают слабый раствор пищевой соды.

Не используйте:

– абразивные порошки;

– металлические губки;

– агрессивные растворители;

– средства, способные повредить пластик и резиновые уплотнители.

Особенно внимательно очистите:

– углы;

– направляющие ящиков;

– уплотнитель дверцы;

– дренажное отверстие, если оно доступно и предусмотрено конструкцией.

После мойки все внутренние поверхности нужно тщательно вытереть и высушить.

Когда включать холодильник после разморозки

После разморозки и мойки холодильник должен быть сухим.

Дальнейший порядок зависит от модели, поэтому ориентироваться лучше на инструкцию производителя.

После подключения технике потребуется время, чтобы снова набрать рабочую температуру. У разных моделей это может занимать несколько часов.

Поэтому универсальное правило «через один-два часа уже можно загружать продукты» неверно.

Лучше дождаться, пока холодильное и морозильное отделения достигнут заданной температуры. Если на модели есть дисплей, ориентируйтесь на его показания.

Для хранения охлажденной еды обычно требуется температура около 0...+4°C, для замороженных продуктов – около –18°C.

После полной разморозки некоторым моделям может потребоваться 6–8 часов или больше, чтобы выйти на установленный режим.

Когда класть продукты после разморозки

Возвращать продукты лучше после того, как холодильник достиг рабочей температуры.

Если загрузить теплую камеру большим количеством продуктов сразу после включения, время охлаждения увеличится.

В первую очередь важно обеспечить правильные условия для наиболее скоропортящихся и замороженных продуктов.

Нужно ли размораживать холодильник No Frost

При нормальной работе – регулярно вручную размораживать его не требуется.

Однако это не отменяет уборку.

Один или несколько раз в год либо по мере загрязнения стоит:

– освободить камеры;

– отключить холодильник, если этого требует инструкция по уборке;

– вымыть полки и ящики;

– протереть внутренние поверхности;

– очистить доступные вентиляционные отверстия;

– проверить состояние уплотнителя;

– тщательно высушить камеры.

Если No Frost начал покрываться льдом, одной уборки может быть недостаточно.

Почему в холодильнике No Frost появляется лед

Небольшое количество инея после частого открывания дверцы еще не обязательно означает поломку.

Значительная или постоянно возвращающаяся наледь может появиться, если:

– дверца остается открытой слишком долго;

– уплотнитель прилегает неплотно;

– вентиляционные отверстия перекрыты продуктами;

– засорен дренаж;

– нарушена работа вентилятора;

– неисправна система автоматического оттаивания.

Если полная разморозка проблему не решила, холодильник стоит показать специалисту.

Как правильно мыть холодильник No Frost

Порядок почти не отличается от обычного холодильника.

Уберите продукты и съемные элементы, следуя инструкции отключите прибор от сети, если это требуется для полноценной уборки.

Полки и контейнеры вымойте отдельно.

Внутренние поверхности протрите мягкой влажной тканью и подходящим моющим средством.

Не заливайте водой вентиляционные отверстия, электронику и элементы освещения.

После уборки тщательно просушите камеры и только затем включайте холодильник.

Что нельзя делать при разморозке

Чтобы не повредить технику:

– не откалывайте лед ножом или отверткой;

– не используйте фен и другие электроприборы для нагрева камеры;

– не поливайте лед кипятком;

– не применяйте агрессивные чистящие средства;

– не пытайтесь самостоятельно разбирать элементы системы охлаждения;

– не включайте холодильник, пока внутри остается много воды.

Как продлить срок службы холодильника

Следите за дверцей

Уплотнитель должен плотно прилегать по всему периметру.

Если дверца закрывается неплотно, внутрь постоянно поступает теплый влажный воздух, что способствует появлению наледи и увеличивает нагрузку на систему охлаждения.

Не перекрывайте вентиляцию

В холодильниках с циркуляцией воздуха не следует плотно заставлять продуктами вентиляционные отверстия.

Воздух должен свободно перемещаться между продуктами.

Не перегружайте камеры

Слишком плотная загрузка ухудшает циркуляцию холодного воздуха.

Это особенно важно для моделей No Frost.

Следите за температурой

Для большинства продуктов в холодильном отделении подходит температура около 0...+4°C, в морозильном – около –18°C.

Конкретные настройки необходимо выбирать с учетом инструкции холодильника и продуктов, которые в нем хранятся.

Поддерживайте чистоту

Пролитые жидкости лучше вытирать сразу, а полноценную уборку проводить по мере загрязнения.

Запах, конденсат или следы загрязнения – повод не ждать запланированной даты и вымыть холодильник раньше.

Кратко: как правильно разморозить холодильник

Правильная разморозка начинается с отключения холодильника от электросети и безопасного хранения продуктов.

Дверцы следует открыть и дождаться естественного таяния льда. Пользоваться феном, кипятком, ножом и другими способами принудительного оттаивания не стоит.

Обычную морозильную камеру размораживают по мере накопления наледи – ориентиром может служить слой около 4–5 мм. Исправный No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует, но нуждается в периодической уборке.

После оттаивания холодильник необходимо вымыть и полностью высушить. Продукты возвращают не через фиксированные один-два часа, а после того, как камеры снова достигнут рабочей температуры.