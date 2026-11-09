География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Экс-зампреда московского отделения «Динамо» отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО экс-зампреда московского отделения «Динамо» Михалевского
Тушинский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимиру Михалевскому, переведя его с домашнего ареста под стражу.
Михалевский, обвиняемый в мошенничестве со столичной недвижимостью на сумму почти 1,2 млн долларов, самовольно покинул частную клинику, где отбывал домашний арест, передает ТАСС.
«Только что столичный суд удовлетворил представление начальника одного из филиалов УФСИН России по Москве и изменил Михалевскому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
По его словам, обвиняемый не исполнял установленные судом запреты и продолжал затягивать процессуальные сроки рассмотрения уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители потерпевшей стороны потребовали перевести Михалевского в СИЗО из-за пропусков судебных заседаний.
В прошлом месяце следствие завершило расследование его третьего уголовного дела о мошенничестве.