Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ФСБ лишила гражданства восемь мигрантов за угрозу безопасности России
Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства России за действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишились российских паспортов из-за угрозы национальной безопасности, передает ТАСС. «Федеральной службой безопасности совместно с МВД России <…> прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России», – отметили в ведомстве.
Житель Ставрополья потерял статус гражданина за формирование негативного отношения к русской культуре и славянам, а также за призывы к саботажу поддержки участников СВО. Житель Адыгеи критиковал участие мусульман в спецоперации на Украине и обсуждал идеи «джихада», демонстрируя пренебрежение к России и ее коренному населению.
Трое жителей Тверской области лишились гражданства за организацию канала сбыта контрафактного алкоголя и табака, незаконное трудоустройство мигрантов и другие правонарушения. В Челябинской области мужчина потерял паспорт РФ за организацию незаконного молельного дома и пропаганду экстремистских идей.
Двое уроженцев Закавказья были лишены статуса граждан из-за разжигания межнациональной розни. Они призывали представителей диаспор отказываться от российских документов и продвигали идеи о нелегитимности гражданства РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. мигрантов за правонарушения и уклонение от воинского учета.
В июне того же года сотрудники правоохранительных органов аннулировали статус граждан России у восьмерых выходцев из центральноазиатских республик за экстремистские настроения.