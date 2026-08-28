Tекст: Мария Иванова

Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

«Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.