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Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России
В июле в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.
«В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.
В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.
Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.
В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.
В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.