Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России

Tекст: Вера Басилая

Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.

«В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.

В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.

Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.

В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.