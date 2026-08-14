Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Масштабные отключения света произошли в Алма-Ате и Душанбе
Масштабный блэкаут парализовал Алма-Ату перед концертом Канье Уэста
В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алма-Ате образовались серьезные автомобильные пробки и начались перебои с интернетом из-за внезапного прекращения подачи электричества, также перебои со светом фиксируются и в столице Таджикистана Душанбе.
Массовое отключение света затронуло 14 районов Алма-Аты и области. В мегаполисе перестали работать светофоры, что спровоцировало транспортный коллапс, передает ТАСС. Между тем там в пятницу вечером на стадионе в Алмалинском районе запланировано выступление американского рэпера Канье Уэста.
Пресс-служба энергетической компании «Алатау жарык» прокомментировала инцидент. «14 августа в 14.38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи мощностью 500 кВ, принадлежащих АО KEGOC, в сетях сработала противоаварийная автоматика, в результате чего произошло отключение потребителей», – говорится в заявлении.
Нарушения электроснабжения зафиксированы в Бостандыкском, Наурызбайском и Алатауском районах. Местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами дорожных заторов. Кроме того, поступают сообщения о проблемах с доступом в Сеть.
Аналогичные проблемы с электричеством наблюдаются и в столице Таджикистана. Жители Душанбе сообщают об отключениях света как в центре, так и на окраинах города. Ранее перебои с энергоснабжением также фиксировались в Бишкеке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце масштабное отключение электроэнергии произошло в Бишкеке из-за аварии на магистралях.
В прошлом году российские общественники потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в страну из-за провокационных высказываний.
В июле на Украине спрогнозировали ежедневные многочасовые отключения света до конца летнего сезона.