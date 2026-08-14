Масштабные отключения света произошли в Алма-Ате и Душанбе

Масштабный блэкаут парализовал Алма-Ату перед концертом Канье Уэста

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовое отключение света затронуло 14 районов Алма-Аты и области. В мегаполисе перестали работать светофоры, что спровоцировало транспортный коллапс, передает ТАСС. Между тем там в пятницу вечером на стадионе в Алмалинском районе запланировано выступление американского рэпера Канье Уэста.

Пресс-служба энергетической компании «Алатау жарык» прокомментировала инцидент. «14 августа в 14.38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи мощностью 500 кВ, принадлежащих АО KEGOC, в сетях сработала противоаварийная автоматика, в результате чего произошло отключение потребителей», – говорится в заявлении.

Нарушения электроснабжения зафиксированы в Бостандыкском, Наурызбайском и Алатауском районах. Местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами дорожных заторов. Кроме того, поступают сообщения о проблемах с доступом в Сеть.

Аналогичные проблемы с электричеством наблюдаются и в столице Таджикистана. Жители Душанбе сообщают об отключениях света как в центре, так и на окраинах города. Ранее перебои с энергоснабжением также фиксировались в Бишкеке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце масштабное отключение электроэнергии произошло в Бишкеке из-за аварии на магистралях.

В прошлом году российские общественники потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в страну из-за провокационных высказываний.

В июле на Украине спрогнозировали ежедневные многочасовые отключения света до конца летнего сезона.