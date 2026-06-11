Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
Россельхознадзор сообщил о полном запрете ввоза подкарантинной продукции из Армении
Россия с 12 июня 2026 года вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через российскую территорию в страны ЕАЭС, сообщили в Россельхознадзоре.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока не появится четкий алгоритм обеспечения безопасности поставляемых товаров, сообщает Россельхознадзор.
Поводом для жестких мер стало систематическое выявление опасных карантинных объектов в армянских поставках. Ведомство начало поэтапно ограничивать ввоз отдельных видов продукции еще в мае текущего года, неоднократно предупреждая армянскую сторону о нарушениях.
Несмотря на предупреждения, проблемы с качеством товаров не прекратились. Только в июне специалисты зафиксировали три случая заражения капровым жуком в партиях орехов, сушеных томатов и персиков. В российском ведомстве отметили, что ситуация свидетельствует о слабом контроле со стороны уполномоченных органов Армении и подрывает доверие к их системе фитосанитарной сертификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей российским требованиям.
После этого ведомство ввело временные ограничения на поставки свежих томатов, огурцов и клубники с 30 мая.
С 2 июня служба приостановила ввоз черешни, абрикосов и свежего винограда из закавказской республики.