Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

Tекст: Ольга Иванова

Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.