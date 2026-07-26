Tекст: Ольга Иванова

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что признаков обострения ситуации у рубежей страны нет, передает РИА «Новости». По его словам, обстановка остается без изменений.

«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», – заявил Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

Он также подчеркнул, что Минск не сосредотачивает дополнительных войск вдоль своих границ. Соседи видят отсутствие реальной угрозы с белорусской территории. При этом в республике продолжается плановая деятельность по боевой подготовке и проводятся необходимые тренировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о возведении защитных фортификационных сооружений на южных рубежах государства.

В мае Александр Вольфович сообщил о более сотне попыток украинских беспилотников пересечь границу республики.

Военный эксперт Юрий Кнутов обвинил Киев в подготовке провокаций для втягивания НАТО в открытый конфликт.