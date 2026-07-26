Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

Tекст: Катерина Туманова

«Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

«Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.



