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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня

    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

    Комментарии (16)
    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (7)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    26 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам

    Российские войска нанесли удар по заводам беспилотников в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществили групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны Россиии.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар с использованием высокоточного оружия наземного и воздушного базирования по объектам на Украине, сообщает Минобороны. Целями стали военные предприятия в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице были поражены заводы, которые занимаются производством, сборкой и хранением беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним. Удар был нанесен минувшей ночью.

    Кроме того, российские войска атаковали объекты в порту «Черноморск» Одесской области. Эта инфраструктура использовалась украинской стороной для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июля российские военные поразили два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по оборонным заводам Киева.

    До этого армия атаковала критически важные логистические узлы украинских войск.

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    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

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    26 июля 2026, 08:16 • Новости дня
    Cилы ПВО уничтожили 133 беспилотника ВСУ над Россией

    Российские военные за ночь перехватили 133 украинских дрона над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.

    Отечественные системы защиты воздушного пространства ликвидировали 133 дрона противника над территорией страны, передает Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля т.г. до 8.00 мск 26 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные отразили масштабную атаку 328 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских дронов над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированный налет 161 аппарата затронул Москву и южные территории России.

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    25 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Орбан обвинил новые власти Венгрии в ошибочной позиции по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт допустил ошибку, утратив нейтралитет и поддержав политику НАТО по украинскому конфликту и европейскую военную коалицию, заявил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы должны ясно дать понять, что, хотя НАТО имеет жизненно важное значение, это оборонительный альянс. В вопросах, касающихся территории НАТО, компромиссов быть не может – это альянс коллективной обороны. В случае войн за пределами территории НАТО мы имеем право на нейтралитет и должны оставаться нейтральными в военных конфликтах, происходящих за пределами территории НАТО», – заявил Орбан.

    Экс-премьер подчеркнул, что, по его мнению, этот нейтралитет уже нарушен, так как Венгрия присоединилась к проукраинской, антироссийской европейской военной коалиции, передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он назвал происходящее «не детской игрой» и предупредил, что эскалация боевых действий несет серьезные последствия. Орбан настаивает на сохранении венгерского нейтралитета во всех войнах за пределами территории НАТО, включая конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о смене политического курса в стране и обвинил партию «Тиса» и премьера Петера Мадьяра в построении автократического режима.

    Как премьер Венгрии он не раз подчеркивал нежелание Будапешта участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса.

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    26 июля 2026, 00:27 • Новости дня
    Путин: Навыки наших морпехов во многом определяют ход СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня военно-морского флота.

    Путин отметил, что растет профессионализм российских моряков. Это происходит как за счет работы в учебных центрах, так и в результате участия в реальных боях. При этом моряки развивают «способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки».

    «Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены высоких государственных наград. Среди них есть и обладатели Золотых Звезд Героев России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    Член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

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    25 июля 2026, 23:46 • Новости дня
    Глава Днепропетровской области Ганжа заявил о почти 50 российских атаках за день

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по целям в  Днепропетровской области Украины, за день зафиксировано почти 50 атак, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа

    Из сообщений главы украинской администрации в соцсетях следует, что удары по целям в трех районах области наносились беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

    В конце июня инфраструктура и автозаправочные станции региона получили серьезные повреждения.

    На трассе Днепропетровск–Харьков не осталось работающих АЗС.

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    25 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    Обломки украинского беспилотника повредили частный дом в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Фрагменты украинского БПЛА повредили крышу и стены частного дома под Новороссийском, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском», – сообщил оперштаб в «Максе».

    Из-за падения частей дрона начался пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал, повреждена кровля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель Белгородской области.

    Пожар после падения БПЛА на территории Тюменского НПЗ ликвидирован.

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    26 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.

    Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.

    Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.

    Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.

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    26 июля 2026, 07:29 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Кияницы, Малой Рыбицы, Конотопа, Успеенки, Малой Слободки, Угроед и Краснополья. В Шосткинском районе стрелковые бои шли в Уланово и Малой Слободке, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м. Не прекращались стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень, в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои шли в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности. Удары по силам и технике ВСУ пришлись по районам Харькова, Карасевки, Сосновки, Белого Колодезя, Рубежного, Заречного, Ивановки, села Хатнее, Ивашкино, Каменной Яруги, Богодухова и Веселого. Штурмовые подразделения «Северян» продолжили наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    По резервам противника в Карасевке и Сосновке отработала российская авиация, уничтожив штурмовые группы украинских националистов. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 700 м. Стрелковые бои шли в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, в районе Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Северян» вели стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка и в районе села Устиновка.

    «В Черниговской области сотрудники нацполиции создают карательные отряды из числа бывших участников АТО, освобожденных от мобилизации и уволенных за взятки из ВСУ националистов. Первоочередной задачей «полицаев» будет поиск уклонистов, однако в дальнейшем их также планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений», – сообщил «Северный Ветер».

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северный Ветер» также сообщил, что на учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июля 2026, 03:34 • Новости дня
    За время СВО жертвами украинских атак в Запорожской области стал 21 ребенок

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских вооруженных формирований на территории Запорожской области за время СВО погиб 21 ребенок, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева.

    По словам Сажаевой, четверо детей стали жертвами удара по турбазам в приморской Кирилловке, передает ТАСС.

    Сажаева отметила, что ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе власти готовили данные о 17 погибших детях.

    «Но трагедия в Кирилловке, этот бесчеловечный теракт, усугубила эту страшную статистику», – сказала Сажаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области завершились поисково-спасательные работы на месте атаки ВСУ в Кирилловке. 12 человек погибли и 19 пострадали.

    В связи с трагедией 26 июля 2026 года объявлено на территории Запорожской области днем траура.

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    26 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по украинской портовой инфраструктуре

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли серию ударов по портовым объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые используются для обеспечения нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты транспортной и портовой инфраструктуры на Украине, задействованные в интересах украинских войск, передает РИА «Новости».

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили сухогруз и десантный катер в портах Черноморск и Николаев.

    Несколькими днями ранее авиация уничтожила объекты хранения горюче-смазочных материалов в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Одессы.

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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