День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Блогера Ремесло доставили в институт им. Сербского
Блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского
Арестованного за фейки о ВС России блогера Илью Ремесло доставили в институт Сербского для проведения экспертизы, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
«Илья Ремесло находится в институте Сербского», – приводит его слова РИА «Новости».
НМИЦ имени Сербского специализируется на судебной психиатрии и наркологии, там проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.
При этом в апреле сообщалось, что блогер завершил пребывание в стационаре клиники имени Скворцова-Степанова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали блогера Ремесло в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Москву. Позже блогеру официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.