В сети супермаркетов в Эстонии извинились за комментарий о русскоязычных жителях страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в ответе Maxima одному из пользователей социальной сети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), «к сожалению, в Эстонии много людей, у которых русский язык – родной», передает ТАСС.

Таким образом там прокомментировали обращение мужчины, который пожаловался на преобладание русскоговорящих среди покупателей и персонала торговой сети. После последовавшего за публикацией комментария общественного резонанса в Maxima признали неуместный характер своего высказывания, признав, что это было необдуманное сообщение, которое можно было бы сформулировать иначе. При этом в торговой сети заверили, что в их магазинах «приветствуются все клиенты, независимо от их родного языка».

ERR сообщил также, что Эстония может переименовать населенный пункт Венекюла, название которого в переводе означает «русская деревня», если предложение местных властей будет одобрено в МВД республики.

По его информации, эстонские власти планируют вернуть деревне историческое название Коплиметса, которое носил соседний населенный пункт до его упразднения в 1977 году из-за слияния с «русской деревней». По словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, нынешнее название деревни ассоциируется у жителей с Россией, хотя лежащее в его основе слово имеет также значение «лодка».

Портал отмечает, что собрание волости Раэ, в состав которой входит Венекюла, проголосовало за переименование деревни в августе, один человек воздержался. По словам Алликсоо, если решение будет одобрено главой МВД Лаури Ляэнеметсом, название будет изменено.

Ранее в МВД Эстонии потребовали признать еретиком патриарха Кирилла.