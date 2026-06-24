Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
В МИД заявили о подготовке иска к странам Балтии из-за русофобии
МИД: Россия готовит иск к странам Балтии из-за русофобии
Россия намерена привлечь прибалтийские республики к ответственности за дискриминационную политику, сообщил в рамках Петербургского международного юридического форума директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин.
По его словам, соответствующий документ будет подан в международные инстанции до конца года, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что защита прав соотечественников является не единственным направлением с высокими перспективами в зарубежных судах и арбитражах. Москва намерена активно отстаивать свои интересы на правовой международной арене.
«Мы будем использовать эту систему в наступательном плане», – добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о скором завершении досудебной стадии урегулирования спора с Прибалтикой.
Латвия, Литва и Эстония отвергли попытки переговоров по иску об ущемлении прав русскоязычного населения.
Из-за безрезультатности диалога российские дипломаты запланировали обращение в Международный суд ООН.