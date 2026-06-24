МИД: Россия готовит иск к странам Балтии из-за русофобии

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, соответствующий документ будет подан в международные инстанции до конца года, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что защита прав соотечественников является не единственным направлением с высокими перспективами в зарубежных судах и арбитражах. Москва намерена активно отстаивать свои интересы на правовой международной арене.

«Мы будем использовать эту систему в наступательном плане», – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о скором завершении досудебной стадии урегулирования спора с Прибалтикой.

Латвия, Литва и Эстония отвергли попытки переговоров по иску об ущемлении прав русскоязычного населения.

Из-за безрезультатности диалога российские дипломаты запланировали обращение в Международный суд ООН.