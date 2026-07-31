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    31 июля 2026, 21:01 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Рейтинг недружественных правительств – июль 2026

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС.

    В июле «Рейтинг недружественных правительств» (.pdf) зафиксировал качественное изменение внутри самого Евросоюза. Если в предыдущие месяцы основное внимание было сосредоточено на развитии военно-промышленной базы, логистики и инфраструктуры для долгосрочной конфронтации с Россией, то теперь становится заметен политический эффект этих процессов.

    Впервые за историю наблюдений в первую десятку рейтинга вошли все 27 государств – членов ЕС. Это говорит о том, что конфронтация с Россией постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и приобретает общеевропейский характер.

    Брюссель последовательно формирует такую политическую и экономическую среду, в которой даже государствам, традиционно занимавшим более осторожную позицию, все сложнее оставаться в стороне. Да, отдельные правительства – например, Болгарии и Словакии – продолжают дистанцироваться от наиболее радикальных инициатив вроде «коалиции желающих» или некоторых военных проектов ЕС. Но со временем круг стран, вовлеченных в реализацию общей конфронтационной стратегии, расширяется.

    Главным фактором роста недружественных действий в июле стало экономическое давление. ЕС принял 21-й пакет санкций, расширив ограничения на поставки в Россию продукции, которая, по мнению Брюсселя, может использоваться в военно-промышленном комплексе.

    Кроме того, впервые европейские власти начали создавать механизмы принудительного изъятия российской нефти с задержанных танкеров без передачи выручки законным владельцам. Более того, уже в июле появились первые примеры практического применения этого подхода: европейская миссия IRINI задержала судно MV South Star, которое в ЕС сочли частью российского «теневого флота».

    Одновременно усилилось дипломатическое и военное давление. Совет Европы вновь обвинил Москву в организации кибератак против стран объединения, а государства НАТО согласовали выделение Киеву до конца года 70 млрд евро на закупку вооружений, подготовку военнослужащих и другие формы военной поддержки.

    Совокупность экономических, дипломатических и военных шагов привела к беспрецедентной концентрации стран в верхней части «Рейтинга недружественных правительств». Впервые в десятку вошли правительства Ирландии, Кипра, Мальты и Словакии. Вернулись Австрия, Венгрия и Португалия. При этом лидерами рейтинга вновь стали Германия, Польша и Франция, набравшие по 90 баллов из 100 возможных.

    «Июльский выпуск показал важное изменение, которое мы наблюдаем последние месяцы. Речь идет не только о росте активности отдельных наиболее жестко настроенных правительств, а о постепенном превращении конфронтации с Россией в общеевропейскую систему», – сказал координатор проекта Алексей Нечаев, редактор отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД.

    «Весной мы фиксировали формирование материальной базы этой конфронтации: развитие военно-промышленной кооперации, расширение производственных возможностей, создание новых логистических маршрутов и инфраструктуры. В июне к этому добавилась практическая отработка военных сценариев – через масштабные учения НАТО и освоение европейцами новых военных компетенций», – подчеркивает он.

    «В июле мы увидели политическое последствие этих процессов. Конфронтационная повестка стала настолько масштабной, что вовлекла весь Европейский союз. При этом важно понимать: это не означает полного отсутствия разногласий внутри ЕС по вопросу противостояния с Москвой, – уточняет собеседник. – Отдельные страны по-прежнему пытаются дистанцироваться от наиболее радикальных инициатив, включая участие в некоторых военных форматах.

    Однако общий тренд остается прежним – пространство для нейтралитета внутри Европы продолжает сокращаться».

    «То, что в первую десятку рейтинга вошли все государства ЕС, вполне закономерно, – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. – Евробюрократия добивается этого весьма жесткими методами, которые зачастую нарушают те принципы, на которых когда-то и строился Евросоюз».

    По его словам, в странах Старого Света хватает политиков, готовых хотя бы перевести отношения с Россией в более нейтральное русло. Однако подобные «голоса разума» последовательно подавляются коллективными усилиями сторонников максимальной конфронтации с Москвой.

    «Евробюрократия фактически устраивает показательные порки для всех, кто хочет хотя бы на йоту отойти от провозглашаемого антироссийского курса. Как правило, такими "поучительными" мероприятиями становятся выборы. Вспомним хотя бы Румынию, где имевшего все шансы на победу кандидата в президенты Кэлина Джорджеску буквально сравняли с землей», – акцентирует собеседник.

    Однако политическим давлением дело не ограничивается, продолжает эксперт. «Евробюрократы не стесняются применять и методы откровенного шантажа.

    У "непокорных" стран часто урезают бюджеты или сокращают рыночные льготы.

    Ярким примером, опять же, служила Венгрия при Викторе Орбане – страну регулярно обходили стороной при распределении бюджетных средств», – напоминает он.

    По мнению Анпилогова, именно такая система постепенно лишает государства возможности проводить самостоятельную внешнюю политику. «Уклоняться от исполнения обязательного минимума антироссийской программы без последствий для собственных граждан стало практически невозможно», – уточняет собеседник.


    Именно поэтому в Европе сформировалась своеобразная «воронка агрессии», которая продолжает втягивать в себя как наиболее последовательных сторонников конфронтации с Россией, так и тех, кто прежде стремился сохранять нейтралитет.

    В сложившихся обстоятельствах, полагает Анпилогов, важно понимать, кто именно является заложником ситуации – в их отношении проявлять дипломатическую гибкость все еще возможно. «Такой подход позволит нам, по крайней мере, замедлить уже начавшийся процесс милитаризации Европы», – заключил эксперт.

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