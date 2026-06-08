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    8 июня 2026, 20:30 • В мире

    Европа возрождает пиратство в Средиземном море

    Европа возрождает пиратство в Средиземном море
    @ REUTERS/Darrin Zammit Lupi

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз разрешил своим кораблям в Средиземном море захватывать танкеры с нефтью. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, таким способом Брюссель намерен бороться с поставками российской нефти. Для этого оппоненты решили перепрофилировать существующую миссию IRINI – изначально созданную против Ливии. Однако на деле, предупреждают эксперты, ЕС пытается легализовать обычное пиратство.

    Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью. Как пояснила глава евродипломатии Кая Каллас, это ответ на деятельность так называемого «теневого флота» России, который перевозит углеводороды в обход санкций. Отныне суда ЕС смогут не только досматривать, но и захватывать танкеры.

    Миссия IRINI была развернута еще в 2020 году. Ее главной задачей тогда было следить за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия и нефти в Ливию. Однако добиться этого в полной мере не удалось. Теперь же, по словам Каллас, в Евросоюзе решили «использовать лучшие практики разных стран», чтобы ограничить финансовые возможности России.

    Напомним, Брюссель давно стремится легализовать задержание танкеров с российской нефтью. Так, 31 мая французские ВМС задержали танкер Tagor. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что судно попало под международные санкции и следовало из России. Операция прошла при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и, по заверению Макрона, «при строгом соблюдении морского права» – правда, уже в Атлантическом океане.

    А в конце марта французские силы перехватили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который направлялся из Мурманска. Макрон тогда заявил, что судно нарушало морское право и пыталось обойти санкции. Позже, впрочем, арест был снят французскими властями.

    Аналогичный случай произошел в январе в Средиземном море: ВМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло на якорной стоянке Фос-сюр-Мер близ Марселя меньше месяца, после чего было отпущено. А осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера.

    Более того, в апреле ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций. Он, в частности, запрещает морские услуги, связанные с российской нефтью, и вводит ограничения для танкеров. И параллельно Евросоюз уже обсуждает, как еще сильнее ограничить движение кораблей с углеводородами – в рамках 21-го пакета рестрикций.

    Идея ЕС задерживать в Средиземном море иностранные танкеры с нефтью – якобы для досмотра – это пиратство и возвращение к средневековым методам,

    считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Брюссель, одобрив инициативу, нагло нарушает конвенцию ООН по морскому праву», – заметил он.

    Собеседник с ностальгией вспоминает, что раньше моряки с уважением относились друг к другу. «Сейчас – из-за решений, которые принимают политики Евросоюза – благородство и честь отходят на второй план», – добавил депутат. По его мнению, в связи с разрешением ЕС задерживать танкеры с российской нефтью Москве необходимо предпринять ряд ответных мер. «Так, военные корабли России, находящиеся в Средиземноморье, могут в ответ захватывать суда под флагами европейских стран», – рассуждает Колесник.

    «Кроме того, на мой взгляд, следует активнее применять практику сопровождения торговых судов кораблями ВМФ, – продолжил парламентарий. – Если возникнет угроза пиратского нападения на танкер со стороны сил, задействованных в операции IRINI, то по ним будет применено оружие. Брюсселю следует об этом помнить».

    Как напоминает военный эксперт Юрий Лямин, изначально операция IRINI должна была обеспечить реализацию решения ООН по Ливии, принятого еще в 2010-х годах. «Но миссию сложно назвать успешной – вооружения как поступали в страну, так и поступают. Да, часть кораблей задерживалась, но это незначительные объемы», – заметил спикер.

    В этом контексте специалист вспомнил инцидент с атакой украинского дрона со стороны Ливии на газовоз «Арктик Метагаз». Согласно концепции IRINI, безэкипажный катер должен был быть нейтрализован. «Однако у объединения в нужный момент случилась политическая близорукость», – указал он.

    Так как добиться изначальных целей европейцы не смогли, они решили попросту переформатировать миссию, не создавая ничего нового. «Тем более что силы уже развернуты, а желание усилить воздействие против нас только растет», – продолжает аналитик. Дальнейшие сценарии во многом зависят от того, насколько далеко Евросоюз будет готов зайти в своих намерениях. «В самом ЕС мы видим разные подходы. Если одни страны, например Франция, более склонны к агрессивным действиям, то другие – более осторожны, а третьи и вовсе предпочли бы не иметь к происходящему отношения», – считает эксперт.

    А учитывая, что миссия IRINI состоит из кораблей и авиации разных государств, действовать они будут разрозненно – в соответствии с позицией каждой страны.

    Сможет ли Брюссель продавить внутри объединения единую жесткую линию в отношении Москвы – большой вопрос. «К слову, наглость Франции объяснить довольно легко. Это единственная ядерная держава в ЕС, и ее готовность к риску очень высока. А учитывая, что Брюссель сейчас дает Парижу, по сути, зеленый свет, Пятая республика практически получает политическую индульгенцию», – продолжает Лямин. Впрочем, как бы Евросоюз ни называл свою миссию, по сути он занимается пиратством в Средиземноморье, прикрывая это официальными заявлениями на разных уровнях.

    Говоря о том, как России следовало бы поступить в данной ситуации, собеседник признает: в Средиземном море ситуация складывается сложнее, чем на Балтике. «Напомню, с началом СВО Турция закрыла проход военных кораблей через Босфор. То есть привести подкрепление с Черного моря у Москвы возможности нет. Однако некоторое количество судов в Средиземном море все же есть, и они могли бы сопровождать танкеры», – рассуждает Лямин.

    Еще один вариант – патрулирование с воздуха. У России есть база в Сирии, а также объекты на востоке Ливии. Однако для полноценной защиты этого будет недостаточно, хотя такие меры могут оказать определенную поддержку. По мнению Лямина, наиболее эффективным решением станет размещение военной охраны непосредственно на танкерах. В этом случае при попытке агрессивного захвата судна российские военные смогут оперативно отразить атаку.

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